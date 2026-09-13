Magyarországi autógyárak: Audi Hungaria, Győr

Amikor az Audi új motorgyár létesítését tervezte a kilencvenes évek elején, 180 helyről kapott ajánlatot, végül 1992. novemberében Győrt választották ki helyszínnek – ezzel lemondva a német állam egykori Kelet-Németországot favorizáló nagyvonalú anyagi támogatásáról és magára haragítva a német szakszervezeteket. Kétmillió márkás alaptőkével hozták létre az Audi Hungaria Motor Kft-t 1993-ban, amely a Rába Magyar Vagon- és Gépgyár által felépített 100 000 négyzetméteres csarnokvázát alapul véve indította el a beruházást. A gyár beüzemelése 1994 augusztusában indult, az ünnepélyes gyártásindításra 1994. október 12-én került sor. Eleinte még raktár se volt Győrben, a vonaton küldött alkatrészekből szerelték össze az 1,8 literes, hengerenként ötszelepes benzinmotorokat, amelyeket szintén vonattal szállítottak Ingolstadtba – az M1-es autópálya csak 1996-ra érte el az országhatárt. A három ütemben, összesen 730 millió márkás beruházás első üteme napi 1000 motor gyártására alkalmas gyárat jelentett 11 500 négyzetméteres, a második ütem ezt a mennyiséget megkétszerezte, a harmadik ütemről kezdetben hallgattak.

Vasúti szállításra alapozták az Audi Hungaria logisztikáját, az M1 autópálya csak két évvel a működés megindulása után ért el a határra

Fotó: AUDI AG

Autókat is készít majd az Audi Hungaria

1996-ban erősítették meg, hogy Magyarországon fogják összeszerelni az Audi TT sportkocsikat, miután a magyar telephely került ki győztesen a VW-konszernen belül az új sportkocsi gyártásáért folyó harcból. 1998. szeptemberében került sor a gyártásindításra, a fényezett karosszériákat vonaton küldték Ingolstadtból, Győrben szerelték beléjük a hajtást és a belső teret, majd vonaton küldték vissza a kész autókat Németországba. A Recaro ülések, a könnyűfém felnik és néhány belső burkolati elemet kezdettől fogva hazai beszállítóktól szerzett be a gyár. Újdonságot jelentett, hogy az összes kész autót végigküldték a gyár 1,6 km-es tesztpályáján, nem csak a megszokott szúrópróba-szerű tesztutakat futották. 2001-ben Audi A3/S3-as modelleket is készítettek Győrben, mivel a német gyárak nem bírták kielégíteni a megrendeléseket, ekkor hozták létre a motorgyártáshoz kapcsolódó fejlesztőrészleget, amivel párhuzamosan megkezdték a mai napig tartó együttműködést a hazai oktatási intézményekkel.