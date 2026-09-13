Magyarországi autógyárak: Audi Hungaria, Győr

Amikor az Audi új motorgyár létesítését tervezte a kilencvenes évek elején, 180 helyről kapott ajánlatot, végül 1992. novemberében Győrt választották ki helyszínnek – ezzel lemondva a német állam egykori Kelet-Németországot favorizáló nagyvonalú anyagi támogatásáról és magára haragítva a német szakszervezeteket. Kétmillió márkás alaptőkével hozták létre az Audi Hungaria Motor Kft-t 1993-ban, amely a Rába Magyar Vagon- és Gépgyár által felépített 100 000 négyzetméteres csarnokvázát alapul véve indította el a beruházást. A gyár beüzemelése 1994 augusztusában indult, az ünnepélyes gyártásindításra 1994. október 12-én került sor. Eleinte még raktár se volt Győrben, a vonaton küldött alkatrészekből szerelték össze az 1,8 literes, hengerenként ötszelepes benzinmotorokat, amelyeket szintén vonattal szállítottak Ingolstadtba – az M1-es autópálya csak 1996-ra érte el az országhatárt. A három ütemben, összesen 730 millió márkás beruházás első üteme napi 1000 motor gyártására alkalmas gyárat jelentett 11 500 négyzetméteres, a második ütem ezt a mennyiséget megkétszerezte, a harmadik ütemről kezdetben hallgattak.
Autókat is készít majd az Audi Hungaria
1996-ban erősítették meg, hogy Magyarországon fogják összeszerelni az Audi TT sportkocsikat, miután a magyar telephely került ki győztesen a VW-konszernen belül az új sportkocsi gyártásáért folyó harcból. 1998. szeptemberében került sor a gyártásindításra, a fényezett karosszériákat vonaton küldték Ingolstadtból, Győrben szerelték beléjük a hajtást és a belső teret, majd vonaton küldték vissza a kész autókat Németországba. A Recaro ülések, a könnyűfém felnik és néhány belső burkolati elemet kezdettől fogva hazai beszállítóktól szerzett be a gyár. Újdonságot jelentett, hogy az összes kész autót végigküldték a gyár 1,6 km-es tesztpályáján, nem csak a megszokott szúrópróba-szerű tesztutakat futották. 2001-ben Audi A3/S3-as modelleket is készítettek Győrben, mivel a német gyárak nem bírták kielégíteni a megrendeléseket, ekkor hozták létre a motorgyártáshoz kapcsolódó fejlesztőrészleget, amivel párhuzamosan megkezdték a mai napig tartó együttműködést a hazai oktatási intézményekkel.
2005-ben készült el a 10 milliomodik Audi motor Győrben, a jubileumi példányt egy Audi TT kupéba építették be, amit aztán a Magyar Rendőrség ajándékba kapott. A fényhíd miatt megváltozott légáramlás, ezért az ingolstadti szélcsatornában történt vizsgálat alapján a szériánál nagyobb méretű hátsó szárnyat kapott ez a példány. Az ekkor megnyitott győri szerszámgyárban a fő tevékenység (gyártóeszközök készítése) mellett az olyan kis szériás autók karosszériaelemeit is sajtolták, mint például az Audi RS4-es kiszélesített kerékjáratokkal rendelkező oldalfala, aminek gyártásához nem érte meg átállítani a nagy kapacitású ingolstadti gépeket.
2013. június 12-én lett igazi, teljes értékű autógyár a győri telephely azzal, hogy présüzemmel, karosszériaüzemmel és fényezőüzemmel bővítették a gyárat. Ezt követően már nem csak összeszerelés, hanem autógyártás folyik az Audi Hungaria telephelyén. A következő nagy változást az elektromos hajtómotorok gyártásának elindítása jelentette 2018-ban, az Audi e-tron számára még viszonylag kis darabszámban készítették a villanymotorokat. Idő közben a fejlesztőrészleget is bővítették, a korábban motorgyártásra koncentráló részlegen az autógyártással kapcsolatos feladatok is megjelentek – nagy segítséget jelentett a mérnököknek a saját szélcsatorna üzembe helyezése.
Az Audi Hungaria 200 fővel kezdte meg a működést, ma 11 500 alkalmazottja van a 2020 óta CO2-semlegesen üzemelő, nap- és geotermikus energiát is használó telephelynek. 2024-ben az autógyárat megnyitották a Cupra márka számára, a Terramar szabadidő-autót készítik hazánkban, 2025-ben indították el az ipari léptékű hajtómotor-gyártást az MEBeco villanymotorok sorozatgyártásának beindításával. A nehéz helyzetben lévő, gyárbezárásokat tervező Volkswagen konszern egyébként megerősítette, hogy továbbra is hosszú távon tervez a győri Audi Hungaria üzemmel.