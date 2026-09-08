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budapesten

Autós és rolleres dulakodása Budapesten

29 perce
Olvasási idő: 2 perc
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Nem adott elsőbbséget, de még ő állt neki lökdösődni.
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Budapest XVII. kerületében, kertvárosi környezetben találkozott a Skoda sofőrje és a rolleres, a kereszteződésben utóbbinak volt elsőbbsége. Az autós óvatosan közelített, de az ütközést a rolleres jó reflexe miatt sikerült kivédeni - mint ez a Budapesti Autósok közösségének felvételén látható. 

Fura kiakadás

Az esetnek némiképp rossz optikát ad, hogy a rolleren ketten utaztak, ám ez még nem jogosít fel senkit, hogy önbíráskodva nekiálljon lökdösődni. Kissé érthetetlen a skodás túlreagált viselkedése, talán jobban tette volna, ha elnézést kér és csendben továbbhalad. A videó folytatásában csak a szokásos őrület - előzés beláthatatlan útszakaszon, szerencsére baleset nélkül... 

 

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