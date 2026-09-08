Autós és rolleres dulakodása Budapesten

Budapest XVII. kerületében, kertvárosi környezetben találkozott a Skoda sofőrje és a rolleres, a kereszteződésben utóbbinak volt elsőbbsége. Az autós óvatosan közelített, de az ütközést a rolleres jó reflexe miatt sikerült kivédeni - mint ez a Budapesti Autósok közösségének felvételén látható.

Fura kiakadás

Az esetnek némiképp rossz optikát ad, hogy a rolleren ketten utaztak, ám ez még nem jogosít fel senkit, hogy önbíráskodva nekiálljon lökdösődni. Kissé érthetetlen a skodás túlreagált viselkedése, talán jobban tette volna, ha elnézést kér és csendben továbbhalad. A videó folytatásában csak a szokásos őrület - előzés beláthatatlan útszakaszon, szerencsére baleset nélkül...