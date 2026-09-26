Figyelem, veszélyforrás! Ezért nehezebb ősszel az autóvezetés

Noha az időjáráson még nem nagyon látszik, de már az őszben járunk, amire fel kell készülnie a sofőröknek is. A rövidülő nappalok azt hozzák, hogy a rutinszerű közlekedésnél reggel és este többet halad az ember alacsonyan álló nap mellett, megnő az elvakítás veszélye. De az időjárásban átmenetinek számító ősz azt is jelenti, hogy gyakrabban haladnak át felettünk a frontok is, ami az arra érzékenyeknek nehezíti meg az autóvezetést. A hidegfront álmosságot és megnyúlt reakcióidőt okozhat, melegfrontnál ingerlékenység lép fel.

Az ősz új kihívásokat jelent az autóvezetésben

Fotó: ADAC

A változó körülmények megnehezítik az autóvezetést

A nagy nappali és éjszakai hőingadozás miatt már nem csak talaj menti pára, de köd is kialakulhat például az erdős részeken. Ez nem csak a látási távolságot befolyásolja, de a lecsapódó nedvesség miatt csúszósabb is lehet az aszfalt. Apropó aszfalt, a lehullott falevelek – különösen ha azok eláznak – miatt is csökken a tapadás. Ködben olyan gyorsan szabad csak vezetni, hogy a belátott távolságon belül meg tudjon állni az ember, amibe bele kell kalkulálni az esetleges csúszósabb talajból adódó hosszabb fékutat is. Ilyenkor különösen igaz, hogy az időjárási- és útviszonyoknak megfelelő sebességgel kell haladni!

