Erőnek erejével akarja rávenni a vásárlókat a Bentley az elektromos autóra

A piacnak abban a régiójában, ahol a Bentley márka tevékenykedik, kicsit másképp születnek meg a vásárlási döntések. Ennek megfelelően hiába kínál plug-in hibrid hajtást, a vásárlók inkább a V8-as biturbót választják, és még mindig a W12-es blokk elvesztését siratják. Nehéz meggyőzni a vásárlókat arról, hogy ne csak magukra gondoljanak, de tegyenek valami jót is például azzal, hogy elektromos autót használnak. A Bentley Torcal esetén egyszerűen a nyers erővel próbálják meggyőzni az ügyfeleket, az alapkivitel 821 LE/1194 Nm-rel jön, az S változatnál már 888 LE/1350 Nm szorítja az ülésbe az embereket egy-egy nagyobb gázadásra.

A világító hűtőrácspaneltől eltekintve nincsenek formabontó megoldások a Bentley elektromos autó karosszériáján

Fotó: Bentley

Modern technikát ad a Bentley konzervatív csomagolásban

Nem kísérleteztek új ötletekkel a formatervezők, meglepően konzervatív lett a megjelenés, ha nem számoljuk a világító panellel helyettesített hűtőrácsot. A nagy tengelytávolság miatt sportosak az arányok, amire ráerősítenek a plasztikusan megformált kerékjáratok. A műszerfalat csupa nemes és természetes anyaggal burkolják, nem spóroltak a fizikai kapcsolókkal sem. Széria a masszázsfunkciós első ülés, extraként adják azt a funkciót, ami automatikusan úgy állítja be az ülést és annak fűtését-szellőzését, hogy az utas jó érezze magát, illetve kiterjesztik a masszázsfunkciót az ülőlapra is. A háromszemélyes hátsó ülés gombnyomása, villanymotorok segítségével dől le. A hátsó csomagtér 460 literes, az orrban még 90 liternyi tárolót alakítottak ki.

Fotó: Bentley

Két hajtómotoros összkerékhajtás mozgatja a Bentley Torcal-t, a hátsónál mindkét kihajtásnál többtárcsás tengelykapcsolót használnak, amelyek vezérlésével az elektronika akár 100%-ban össze tudja zárni az itteni hajtást. A teljesítményeket már említettük, az alapkivitelnél 3,4 másodpercig tart a 0-100 km/óra gyorsulás, az S változatnak ehhez 2,9 másodpercre van szüksége – rajtautomatika segít a reprodukálásban. Ezek egyébként nem a maximumot jelentik, a fejlesztőmérnökök szerint ez az a szint, amit még döbbenetesnek, de nem bántóan gyorsnak találnak az emberek. A végsebesség elektronikusan korlátozott 250 illetve 260 km/óra. A 113 kWh kapacitású akkumulátor 400 kW-tal tölthető, a 10-80% töltés 20 perc alatt megvan, a szabványos hatótávolság akár 600 km lehet.