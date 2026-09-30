Nem lesz dízelmotor és kézi váltó sem az új 3-as BMW-ben!

Ahogy az utolsó álcázott kémfotók közzétételekor nyilvánvaló lett, a BMW 3-as sorozata mostantól kezdve csak villanymotorral vagy benzinmotorral készül. A Neue Klasse műszaki alapra épülő akkumulátoros-elektromos i3-ast már korábban megismerhettük, most a belső égésű motorral szerelt változat van soron, amelynél egyedül a vas maradt a régi (azért 9 mm-rel megnyújtották a tengelytávolságot), a külső-belső megjelenést és az elektronikát újra cserélték. Ránézésre csak a kissé eltérő arányok árulkodnak a benzinmotorról, az első kerék és az ajtó között nagyobb a távolság, a jobb hátsó sárvédőn magasabban és előrébb helyezkedik el a tanksapka, egyébként ugyanazokat a részleteket látjuk a benzines modellen is.

Az itt látható normál megjelenés mellett M Sport és M Sport Pro külső is kérhető a BMW 3-ashoz

Fotó: Fabian Kirchbauer / BMW

Technológiai okokból van eltérés az elektromos és a benzinmotoros BMW 3-as között

Radikálisan átalakul a belső tér, a szélvédő tövében ott a Panoráma iDrive kijelző, a központi kijelző nem paralelogramma formájú, de azért a bal felső és jobb alsó sarkát lecsapták. A kormányon, a kardánalagúton és az ajtókárpiton találunk csak fizikai kapcsolókat, egyébként az Amazon Alexa+ MI-segédet használó BMW Intelligent Personal Assistant beszédvezérlésre és a 17,9 colos képátlójú érintőképernyőre számíthatunk a kezelésnél. Rengeteg új alkalmazást tud futtatni a BMW X operációs rendszer, számos játék és felhőalapú (valós forgalmi helyzet) navigáció is elérhető.

Kezdetben lágyhibrid motorok közül lehet választani. A 2,0 literes négyhengerest változatlanul veszik át az elődből, annál 11 LE/25 Nm teljesítményű indítógenerátort használnak. A 318-asban 156 LE/250 Nm, a 320-asban 211 LE/330 Nm a teljesítmény, Észak-Amerikában kezd a 330-as 258 LE/400 Nm-rel. Egyedüli hathengeresként az M350 xDrive-ot kínálják, amelynél már a váltóba épített, 18 LE/200 Nm teljesítményű villanymotort használnak, a benzinmotor 426 LE/540 Nm teljesítményű, a rendszerteljesítmény itt 443 LE/580 Nm. Mindegyik motorhoz nyolcfokozatú automatikus váltót párosítanak, kézi kapcsolású váltóról nincs hír, ellenben később lesz majd plug-in hibrid hajtás – a hathengeres benzinmotorral!