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bmw

Már a hidrogénes autó sorozatgyártására készül a BMW

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Véget ért az iX5 Hydrogen tesztelése. A BMW megkezdte a felkészülést a tüzelőanyagcellás autó sorozatgyártására.
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Nem sieti el a tüzelőanyagcellás-elektromos autójának piacra dobását a BMW, igaz, ezúttal jó oka van a megfontolt munkára. Hiába az EU-s célkitűzések, csak nem akarnak terjedni a hidrogén-töltőállomások, ami jelentősen korlátozza a felvevőpiacot. Azonban a Toyota-BMW kitart a technológia mellett, a bajorok például már végeztek is a BMW iX5 Hydrogen tesztelésével, most az előszériás prototípusok vizsgálata zajlik, a tüzelőanyagcella, a villanymotor, a nagyfeszültségű akkumulátor működését vizsgálják valós körülmények között.

Még mindig igen ritka a hidrogénkút-hálózat, ami a BMW iX5 Hydrogen terjedését gátolja.
Nem a technológia, az üzemanyag elérhetősége jelenti a BMW iX5 Hydrogen korlátját
Fotó: Fabian Kirchbauer / BMW

Hosszú távú használatra készülő elektromos autó a BMW iX5 Hydrogen

„A BMW iX5 Hydrogennel kapcsolatos célkitűzésünk egyértelmű: egy igazi BMW-t alkotunk – a vezetés színtiszta élményével. Ehhez elengedhetetlen egy tökéletesen összehangolt rendszer kialakítása. A jelenleg zajló tesztek igazolják, hogy az üzemanyagcella-rendszert, a nagyfeszültségű akkumulátort és az elektromos hajtásláncot már sikeresen integráltuk. A tesztek azt is megmutatják, hogy milyen szisztematikusan készítjük elő a technológiát a sorozatgyártáshoz” – mondta el Josef Hochreiter, a BMW Group hidrogénjárművekért felelős vezetője. Münchenben megkezdték az előkészítését a harmadik generációs tüzelőanyagcella ipari mértékű gyártásának, amelyre a steyri gyárban kerül majd sor. A munkások már gyakorolják az összeszerelés fázisait, illetve az utolsó optimalizációt is el lehet végezni a folyamaton. A BMW iX5 Hydrogen-nel  egy akár 750 km-es hatótávolságú, 5 perc alatt megtankolható elektromos autót dobnak piacra a bajorok, amivel a nagy távolságokat autózóknak akarnak belső égésű motortól mentes alternatívát kínálni.

Galéria: Lezárult a BMW iX5 Hydrogen tesztelése
Fotó: BMW
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Lezárult a BMW iX5 Hydrogen tesztelése

 

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