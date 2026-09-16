Már a hidrogénes autó sorozatgyártására készül a BMW

Nem sieti el a tüzelőanyagcellás-elektromos autójának piacra dobását a BMW, igaz, ezúttal jó oka van a megfontolt munkára. Hiába az EU-s célkitűzések, csak nem akarnak terjedni a hidrogén-töltőállomások, ami jelentősen korlátozza a felvevőpiacot. Azonban a Toyota-BMW kitart a technológia mellett, a bajorok például már végeztek is a BMW iX5 Hydrogen tesztelésével, most az előszériás prototípusok vizsgálata zajlik, a tüzelőanyagcella, a villanymotor, a nagyfeszültségű akkumulátor működését vizsgálják valós körülmények között.

Nem a technológia, az üzemanyag elérhetősége jelenti a BMW iX5 Hydrogen korlátját

Fotó: Fabian Kirchbauer / BMW

Hosszú távú használatra készülő elektromos autó a BMW iX5 Hydrogen

„A BMW iX5 Hydrogennel kapcsolatos célkitűzésünk egyértelmű: egy igazi BMW-t alkotunk – a vezetés színtiszta élményével. Ehhez elengedhetetlen egy tökéletesen összehangolt rendszer kialakítása. A jelenleg zajló tesztek igazolják, hogy az üzemanyagcella-rendszert, a nagyfeszültségű akkumulátort és az elektromos hajtásláncot már sikeresen integráltuk. A tesztek azt is megmutatják, hogy milyen szisztematikusan készítjük elő a technológiát a sorozatgyártáshoz” – mondta el Josef Hochreiter, a BMW Group hidrogénjárművekért felelős vezetője. Münchenben megkezdték az előkészítését a harmadik generációs tüzelőanyagcella ipari mértékű gyártásának, amelyre a steyri gyárban kerül majd sor. A munkások már gyakorolják az összeszerelés fázisait, illetve az utolsó optimalizációt is el lehet végezni a folyamaton. A BMW iX5 Hydrogen-nel egy akár 750 km-es hatótávolságú, 5 perc alatt megtankolható elektromos autót dobnak piacra a bajorok, amivel a nagy távolságokat autózóknak akarnak belső égésű motortól mentes alternatívát kínálni.