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bmw

Távoli frissítéssel tanítják meg driftelni a BMW 3-ast

58 perce
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A végéhez közeledik a Neue Klasse stílusban frissülő benzinmotoros 3-as fejlesztése. A hathengeres modell összkerékhajtást és Drift-módot is kap – utólag.
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Nemrég debütált a BMW i3-as, a bajorok középkategóriás modelljének már a Neue Klasse műszaki alapra felépített változata. Azonban ez nem jelenti azt, hogy el kéne búcsúznunk a belső égésű motorral szerelt változattól, ami egy alapos modellfrissítéssel igazodik akkumulátoros-elektromos testvéréhez. Most épp arról adnak hírt, hogy befejeződött a négy- és hathengeres motorokkal szerelt BMW 3-as sorozat fejlesztése, hamarosan lekerül az álcázás is a karosszériáról.

A mai M3-as szintjét hozza a jövőbeli BMW M350.
A 443 lóerős BMW M350 xDrive távoli frissítéssel kapja meg a drift-módot, amikor csak a hátsó kerekek hajtanak
Fotó: UWE FISCHER / BMW

Az aktuális M3 szintjén teljesít a BMW M350

Talán nem árulunk el nagy titkot azzal, hogy a belső égésű motor helyigényéből fakadó hosszabb orrból adódó arányoktól eltekintve a megjelenés erősen hasonlít majd az i3-asra, hiszen a németek nem külön modellként kezelik a két autót, hanem különböző hajtású alternatívaként. Apropó hajtás, a belső égésű motorok közül csak a benzinesek élik túl az Euro 7 által jelentett határt, 48 voltos lágyhibrid segítséggel (18 LE/200 Nm) kiegészítve. A 2,0 literes négyhengeres több teljesítménnyel is választható lesz 318, 320 és 330e formában, utóbbi plug-in hibrid hajtás lesz, a 3,0 literes hathengeres viszont egyedüliként M350-ként lesz elérhető.

Fotó: UWE FISCHER

A normál modellsorozat csúcsmodelljeként 443 lóerőt és 580 Nm-es nyomatékot kínál ez erőforrás, ami a széria xDrive összkerékhajtás, a 8 fokozatú automatikus váltó, az M Sport differenciálmű jóvoltából 4,1 másodperces 0-100 km/óra sprintre jó – ezzel az aktuális M3-as szintjén mozog –, végsebessége elektronikusan korlátozott 250 km/óra. Mivel az összkerékhajtás is az M GmbH terméke, az hátsókerékhajtásba is kapcsolható, vagy ahogy azt a BMW nevezi, Drift-mód is elérhető. Erre egyébként még várnia kell pár hónapot a vásárlóknak, ezt a funkciót 2027 folyamán, távoli frissítéssel kapják meg az ügyfelek.
 

Galéria: Álcázva mutatták meg a frissített, benzinmotoros BMW 3-ast.
Fotó: BMW
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Álcázva mutatták meg a frissített, benzinmotoros BMW 3-ast.

 

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