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bugatti

Nyers és piszkos lesz a következő Bugatti hangja

47 perce
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Három éven át csiszolták a V16-os szívómotor hangját. A Bugatti Tourbillon fejlesztésének ez a fejezete már lezárult.
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bugattibugatti tourbillonautós hír

Több ezer szívósor- és kipufogó-változatot teszteltek a Bugatti mérnökei, amikor arról volt szó, hogy megtalálják az akár 9000/perces fordulaton dolgozó szívó V16-os motor ideális hangzását. Aktuális életében eddig a négy turbós W16-os erőforrás volt a meghatározó, aminek nem volt valami szép hangzása, de a feltöltés miatt legalább nem volt gond a hangerővel. Most azonban a 8,0 literes szívómotornak az autó többi hangforrásával együtt bele kell férnie 72 dB-be. Például az akár légfékként működő aktív hátsó szárny a leszorító-erő mellett jelentős zajforrás is, amelyet a mikrofonok rögzítenek a menet közbeni mérés során.

Az aktív hátsó szárny is hangforrás a Bugatti Tourbillon esetén.
Nyers és piszkos hangot készítettek a Bugatti mérnökei a V16-os szívómotornak
Fotó: Bugatti

Őszintén üvölt a Bugatti

Műhangok vagy mesterségesen előállított rezgések nélkül érték el a nyers és piszkos motorhangot, amely még jobban élvezhető, amikor az ember leereszti a Bugatti Tourbillon ablakait. A fejlesztés három éve során folyamatosan optimalizálták a motorhangot az akusztikai mérnökök, akik még néhány apróságon dolgoznak, de a munka oroszlánrészét már elvégezték. Az alábbi videóban hallgató meg az eredmény.
 

Galéria: Nyers és piszkos lesz a V16-os Bugatti hangja
Fotó: Bugatti
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Nyers és piszkos lesz a V16-os Bugatti hangja

 

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