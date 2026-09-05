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sisak nélkül

Ilyen nincs! Berepült a motoros a buszba

1 órája
Olvasási idő: 2 perc
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Sisak nélkül szenvedett balesetet, hihetetlen, ami történt!
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Zsúfolt útkereszteződésben vették fel a kamerák ezt a mutatványt: egy motoros nem igazán figyelt és oldalról telibe kapta az éppen előtte elhaladó autóbuszt. A képek alapján a vezetőn kívül csupán egy utas tartózkodott a buszon, aki ráadásul meg sem ijedt az orra előtt berepülő motorostól.  

Elég olcsón megúszta!

Hogy az égiek közül valaki fogta a kezét a motorosnak, az biztos, hiszen sisak nélkül csapódott a busznak, repült be az utastérbe, és látszólag nem is esett komoly bántódása. Jó példája annak, miért kell mindig, mindenhol maximálisan figyelni!

 

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