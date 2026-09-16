Európába jön az 1,2 millió km-ig garantált BYD akkumulátor

Nemsokára már a 3,5-44 tonna össztömeg között kínál Európában haszonjárműveket a BYD, a hannoveri IAA kiállításon debütál az európai csúcsmodell. A BYD ETT 44-es európai recept szerint felépített akkumulátoros-elektromos nyergesvontató, így a megszokott-meglévő félpótkocsikkal használható, és nagyjából ugyanakkora a vezető rendelkezésére álló ágy is. A kínaiak egy darab, 734 lóerő tartós, 1020 lóerős csúcsteljesítményű hajtómotor használnak, a végsebesség 90 km/óra – ami meghaladja a jogszabályok által megengedett maximális 80 km/órát.

Az európai előírásokhoz alkalmazkodik a BYD ETT 44-es nyergesvontató

Fotó: BYD

Itt is az 1,5 megawattos BYD Flash Charging jelenti a megoldást

Az alapkivitelbe 434 kWh, a hosszú hatótávolságú változatba 651 kWh kapacitású Blade akkumulátor kerül, CCS2-es töltőről mindkettőt 450 kW teljesítménnyel lehet tölteni (40 illetve 60 perces 20-80%-os töltés). A BYD személyautóinál megismert Flash Charging használatával előbbit 950 kW, utóbbit 1500 kW teljesítménnyel lehet tölteni, így a 20-80%-os töltés mindkét esetben 20 perc alatt megvan. De nem csak a gyors töltési idő és így rövid állásidő miatt lehet érdekes a logisztikai vállalkozásoknak a BYD ETT 44-es, hanem az arra vállalt garancia is párját ritkítja az európai piacon. A Blade akkumulátorra jelen esetben 10 év / 1,2 millió garanciát vállal a gyártó, ami jóval meghaladja a személyautókba szerelt Blade akkumulátorok 8 év / 250 000 km-es garanciáját (70%-os szintig).

Az EuroNCAP is megvizsgálta a haszonjármű-protokoll alapján a BYD nyergesvontatóját, az a maximális ötcsillagos minősítést kapta a CitySafe kategóriában. Az alacsony felépítés miatt nagy a sofőr direkt látómezője, de kifogásolták, hogy a vezetéstámogató rendszerek nem mindig működtek tökéletesen. Nem árulták el, hogy mennyibe kerül a BYD ETT 44-es, de a flottavásárlásoknál egyedi megállapodásokat kötnek, amibe jelen esetben minden bizonnyal része lesz Flash Charging töltők telepítése is.