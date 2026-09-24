Most már tudjuk, milyen autókkal kezd a szegedi BYD-gyár

A BYD korábban elárulta, hogy kifejezetten az európai vásárlói igényekre szabott modelleket fog készíteni Szegeden, és most már pontosan tudjuk, hogy milyen autókról van szó. Elsőként az Atto 2 DMi-t erősítették meg, aztán a szintén plug-in hibrid hajtású Dolphin G kisautó következett, a szó szoros értelmében vett nagy újdonság pedig a Dolphin Surf lesz. Ez stílusában ugyan megfelel a jelenlegi modellnek, azonban egy-két arasznyival nagyobb karosszériát kap a generációváltás során.

A stílus marad, de a második generációs BYD Dolphin Surf részletei sokkal jobban kidolgozottak

Fotó: BYD

Nagyot nő a BYD Dolphin Surf

A hazájában Seagull néven árult BYD Dolphin Surf elektromos autó a jövőben Great Seagull néven folytatja a pályafutását. A nagy jelzőt azzal érdemli ki, hogy a belpiacos modellhez képest 40, az európai változathoz képest 20 centivel 4,2 méterre növelik meg a karosszéria hosszát, a tengelytávolság 2,65 méterre bővül. A méretnövekedés ellenére felismerhető maradt az autó, mert csak finomítottak a részleteken a formatervezők, például a fényszóró vetítőlencsés kialakítást kap. Kínában 129 lóerős hajtómotorral, 30 vagy 39,2 kWh kapacitású akkumulátorral indul a második generációs BYD Seagull forgalmazása, az európai BYD Dolphin Surf műszaki részleteiről hamarosan várható további információ.

