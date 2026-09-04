Szegeden gyártják az apró BYD elektromos autót?

Semmilyen kihívástól nem hátrál meg a kínai BYD, amely a hamvába holt Smart-próbálkozástól eltekintve első külföldi autógyártóként döntött úgy, hogy hazai piacon nekimegy a japán autógyártóknak, azaz kei-kategóriás elektromos autót készít. A Racco nevű autó már megvásárolható két változatban (22,4 vagy 35,8 kWh kapacitású akkumulátor, 210 vagy 320 km-es WLTP-hatótávolság), és a hírek szerint eljut Európába is. Nem lenne egyedül az autó, hiszen a Hyundai Inster már velünk van és hamarosan érkezik a Suzuki eSky (ami egyébként BYD akkumulátort használ).

Nem figyelt oda a BYD grafikusa, ezért lehet, hogy álló kerékkel száguld a Racco a képen

Fotó: BYD

Egy kicsit azért módosítanák a BYD miniautóját

Annak érdekében, hogy az árérzékeny szegmensben versenyképes legyen a BYD Racco vételára, mindenképpen Szegeden kellene készíteni az autót, és akkor elkerülhető az elektromos kínai autókra vonatkozó büntetővám. Ezzel a megoldással az itteni igényekhez lehetne igazítani a konstrukciót, például natív Google-alkalmazásokat futtató fedélzeti rendszert kaphat. A BYD Racco annyiból hozott újat a kínai márka számára, hogy abban helytakarékosság miatt a teljesítmény- és töltőelektronikát az akkumulátor mellé építették, így kisebb tudott lenni a hajtómotor egység. A BYD egyelőre nem erősítette meg az értesülést, és a magyarországi gyártás indításáról is csak annyit tudunk, hogy az utolsó negyedévben kerítenek arra sort.