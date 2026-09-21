Az EU-t kritizálja a Dacia vezetője

Az EU-s autópiac nem tért még magához a koronavírus miatti leállás után, az elmúlt években mintegy 3 millió autóval kevesebbet értékesítettek mifelénk az autógyártók – mintha a legnagyobb piac, Németország kiesett volna. Ez a folyamat sehol máshol nem játszódik le a világon, egyértelmű oka az árak emelkedése, ahogy arról Katrin Adt, a Dacia márka vezetője az Autocar újságnak nyilatkozott az új Spring elektromos autó bemutatóján. Rögtön az okot is elárulta: túlszabályozott az EU-s piac.

A brüsszeli elvárások nem találkoznak a vásárlói igényekkel a Dacia szerint, a leggyakrabban használt funkció például a vezetéstámogató rendszerek deaktiválása

Fotó: Dacia

Nagyon nehéz manapság a Dacia márka élete

Az egyre növekvő számú károsanyag-kibocsátási és biztonsági előírás miatt ma már ott tartunk, hogy a Dacia fejlesztési kiadásainak negyede megy el arra, hogy ezeket betartsák. A mostani 100 előírás mellé az évtized végéig további 107 lép életbe, tehát a helyzet egyre rosszabb. Ráadásul ezek az előírások nem találkoznak az ügyfelek igényeivel, hiszen a legtöbbet használt funkció az új autókban az, hogy rögtön beülés után kikapcsolják a vezetéstámogató rendszereket (sebességtúllépés-figyelmeztetés, sávelhagyás-figyelő, stb.). A Dacia azt szeretné elérni, hogy legalább a kisautók számára enyhítsenek az előírásokon, a testvérmárka Renault vezetője, Fabrice Cambolive azt szeretné, hogy 10 évre fagyasszák be a meglévő követelményeket. Ha nem a jogszabályok betartására kell fordítani a fejlesztési előírásokat, akkor sokkal gyorsabb ütemben menne az elektrifikáció, és felpörögnének az értékesítések is. Az előírások egyszerűsítésétől függ a Dacia Hipster tanulmány által megelőlegezett miniautó megvalósulása is, amelynek jövőjével kapcsolatban azonban Katrin Adt nem kívánt további részleteket elárulni.