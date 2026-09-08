Óriásit dobhat a piacon a Dacia új kisautója!

Európában elsőként kínált olcsó elektromos autót a Dacia, a Kínából importált Spring nevű miniautó felett aztán gyorsan eljárt az idő, és az alapvető problémákon a gyakori frissítések se változtattak. Persze a végére több mint megduplázták a hajtómotor teljesítményét, de a karosszéria kis méretére nem volt megoldás. Egészen mostanáig, hiszen bemutatkozott a második generáció, amely széltében 18, hosszában 15 centit gyarapodott; tengelytávolságban csak szűk 7 centi a növekedés, de hát a használható méretű csomagtérnek is helyet kellett találni.

80 lóerővel kezd a Dacia Spring második generációja, a hatótáv akár 250 km lehet

Fotó: Dacia

Nem csak átmárkázták, át is rajzolták a Dacia megjelenését

A félreértések elkerülése végett egyenes vonalakat használtak a Dacia Spring megrajzolásakor, így egyedül az ablak körvonala árulkodik arról, hogy a gömbölyű Renault Twingo E-Tech Electric közeli rokonáról van szó – utóbbival közös gyártósoron készül az újdonság a szlovéniai Novo Mesto-ban. A karosszéria külsején és belsején felbukkannak visszatérő geometrikus minták, a hátsó oldalablak csak kibillenthető. A műszeregység 7 colos monitor, a központi érintőképernyő 10,1 colos képátlójú, agávé színű betétek frissítik a hangulatot. Rengeteg a tárolóhely az utastérben, ezeket tovább lehet személyre szabni különféle osztókkal, akasztókkal, és természetesen itt is vannak YouClip rögzítési pontok. A vezetőülés magasságában állítható, a kormány magasságában és távolságában állítható.

Fotó: Adrien Cortesi

A karosszéria hossza 3855 mm, szélessége 1722 mm, magassága 1519 mm, amihez 2492 mm-es tengelytávolság tartozik. Már nem beszélhetünk szabadidő-autós felépítésről, hiszen a hasmagasság 117 mm. A fordulókör átmérője 9,9 méter, alapfelszerelés a tolatóradar és az elektromos rögzítőfék, Journey felszereltségtől jár a tolatókamera. A csomagtér 337 literes, a két részben felemelhető padlója alatt van egy méretes rekesz, az 50:50 osztású hátsó támla ledöntésével 1283 literre bővíthető a raktér, az opciós első csomagtartó 18 literes.

Fotó: Adrien Cortesi

A Dacia Spring egy 80 LE/175 Nm teljesítményű hajtómotort kap, ami 12,1 másodperces 0-100 km/óra sprintet tesz lehetővé, a csúcssebesség immár 130 km/óra. Az 1212 kg tömegű autó fogyasztása 12,7 kWh/100 km. Az akkumulátor 27,5 kWh kapacitású, ami akár 250 km-es szabványos hatótávolságot ad – a felmérések szerint a nagyvárosban élő autós átlagosan 21 km-t megy egy nap, 21 km/órás átlagsebességgel, tehát heti egy töltéssel is elvan. A fedélzeti töltő 6,6 kW-os, amivel egyszerű konnektorról 9 óra a töltési idő. Feláras a töltés csomag, ami a 11 kW-os fedélzeti töltő mellett az 50 kW-os villámtöltés lehetőségét is adja, utóbbival a 10-80%-os töltés 28 perc alatt megvan. A 11 kW-os fedélzeti töltő már kétirányú, azaz adapterrel áramforrásként is használható az akkumulátor. A Dacia 20 000 euró alatti indulóárat ígér a Spring elektromos autónak, ami a rövid szállítási útvonal miatt pár hónapon belül megjelenhet.