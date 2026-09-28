Érkezik a dízeltámogatás első részlete, íme a tudnivalók!

A héten kapják meg az arra jogosultak a dízeltámogatás első részletét. Összeszedtük, ki is számíthat az 5000 Ft megérkezésére! Először is nem kell igényelni a magas üzemanyagárak miatti támogatást, az automatikusan jár azoknak, akik a jogszabályban meghatározott feltételeknek megfelelnek.

A héten kapják az első 5000 Ft-os az arra jogosult dízelautó-tulajdonosok

Fotó: Mediaworks

Utalják vagy postán küldik a dízeltámogatást

Az az üzembentartó vagy tulajdonos kapja a négy részletben adott 20 000 Ft támogatást, aki január elsején be volt jegyezve a forgalmiba, mert a NAV gépjárműadó-adatbázisa alapján dolgozik az Magyar Államkincstár. A magánszemélyek, egyéni vállalkozók és őstermelők egy darab, legfeljebb 150 lóerő teljesítményű autó után kapják a támogatást, ha nincs köztartozása az illetőnek. Alapesetben a gépjárműadó-befizetésére használt számlára utalnak, ha nincs ilyen (például bankváltás miatt megszűnt), akkor a NAV által ismert más bankszámlát vesznek alapul, illetve végső esetben postán küldik azt.

