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Kb. 500 km-t kapnak ajándékba a dízelautó-tulajdonosok

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Kis segítséget jelent az arra jogosult autósoknak az állami támogatás. Nem kell külön igényelni a dízelautók gazdáinak járó havi 5000 Ft-ot.
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támogatásdízelautóautós hírállami támogatás

A cikk írása idején 701 Ft az átlagos gázolajár, ami azt jelenti, hogy az év végéig hátralévő 4 hónapban, 5000 Ft-jával folyósított állami támogatásból 518 km-t autózhat „ingyen” az arra jogosult autós 5,5 literes átlagfogyasztást alapul véve (amitől lefelé és felfelé is eltérhet használat módjától függően az egyéni tapasztalat). Ez nem valami sok, főleg, hogy Magyarországon 15 705 km az átlagos évi futásteljesítménye egy-egy autónak, ami havi 1308 km-t jelent – a dízelautók gazdái inkább felfelé térnek el ettől, hiszen pont azért vettek ilyen motorral szerelt kocsit.

A gépjárműadó-adatbázis alapján folyósítják a támogatást a dízelautósoknak, ezért a január 1-jei állapot számít a jogosultságnál.
Átlag 125 km-re elég a dízelautósoknak adott havi 5000 Ft-os támogatás
Fotó: Mediaworks

A gépjárműadó-adatbázis alapján utalják a dízelautósoknak a támogatást

A Magyar Kormány feltételezése szerint havonta egyszer tankolnak a magánemberek, ilyenkor fedezi a korábbi védett üzemanyagár és a piaci ár közötti különbséget az 5000 Ft-os támogatás, de a számok alapján alaphangon kétszer tankolnak egy hónapban a dízelautósok. A legfeljebb 150 lóerős dízelmotorral szerelt autók gazdáinak jár automatikusan a támogatás, de csak ha a jármű már január 1-én már a tulajdonában volt, egy tulajdonos csak egy autó után kap támogatást. Az illetékességet a NAV gépjárműadó-kivetéshez használt adatbázisa alapján állapítják meg (innen a január 1-jei határidő), az utalást pedig a Magyar Államkincstár arra a számlaszámra teljesíti, ahonnan a gépjárműadót megfizették – aki tehát év közben bankot váltott vagy egyéb okból változott meg a számlaszáma, az ellenőrizze a rendszerben meglévő adatait.
 

 

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