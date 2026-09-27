Őrült elektromos autót készít Szaúd-Arábia

A Tesla Cybertruck a legjobb bizonyíték arra, hogy nem feltétlenül nyerő a túlságosan formabontó elektromos autó, azonban a szaúd-arábiai Ceer nem aggódik – a kőolaj miatt arrafelé van pénz lóvéra. Szándékosan készítettek felettébb lendületes megjelenést az Exobot-nak, ami személyautóként és szabadidő-autóként is készül. Az új startup egyébként 2030-ban már hét modellből álló portfólióval áll majd az ügyfelek rendelkezésére, amelyek között lesznek majd belső égésű motort valamilyen formában (plug-in, hatótávnövelő) tartalmazó autók is.

20 centi előnye van a Ceer Exobot SUV-nak a személyautóval szemben, egyébként ugyanazt tudják az elektromos autók

Fotó: Ceer

Az arab klímára készítették fel az elektromos autó technikáját

Az első kőfelverődésig örülnek majd az emberek a 2,4 méter hosszú szélvédőnek, aminek cseréje várhatóan nem lesz egyszerű mulatság, főleg, hogy több réteg speciális fóliával vonják be azt, hogy az a lehető legtöbb hőt verje vissza. Persze még emellett is extra nagy teljesítményű a légkondi, a napon 65°C-ra felhevült utasteret 10 perc alatt tudja elviselhető (tapintható) 32°C-ra hűteni. Az utastérbe 3 méter hosszú, felfelé nyíló ajtókon át lehet bejutni, ezekkel a sólyom szárnyaira utalnak a formatervezők. Apó szépséghiba, hogy 60 cm-es íven mozognak a nagy ajtószárnyak, a 163 cm magas szabadidő-autónál így már gond lehet egy 2 méteres belmagasságú mélygarázsban a ki- és beszállással, de az 1,43 méter magas szedánnál is centizni kell.

Természetesen teljesen digitalizált a belső tér, a szélvédő tövében egy 48 col széles képernyőt helyeznek el, a központi érintőképernyő 10,4 colos, a hátsó utasoknak egy 8 colos képernyő jut. Aki nem akar ezekkel vesződni, annak MI-segítséggel arabul és angolul perfektül beszélő digitális segéd áll a rendelkezésére. A speciális hifi az utastér felületeit figyelembe véve alakítja ki a tökéletes térbeli hangzást. A vezető előtt nincs kormánykerék, helyette irányítószarvakat találunk, amely by-wire, azaz elektronikus jelátvitellel dolgozó kormányzást vezérel mindössze 160°-os elfordulási tartománnyal. A Ceer Exobot-ot elméletileg már ellátták az önvezetéshez szükséges hardverekkel és érzékelőkkel, a tényleges tudást később frissítik bele az autóba a jogszabályi környezethez alkalmazkodva.