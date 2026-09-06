Elektromos autók: alapvető tévedésben van az EU

Az EU az éghajlatváltozásra hivatkozással erőlteti a közúti közlekedés elektromos átállását, nem támogatja a technológia-semleges dekarbonizációt. Az EU 2019/631-es rendeletben úgy szerepel, hogy az elektromos autóknak nincs helyi CO2-kibocsátása, ezért az klímasemleges. A Müncheni Műszaki Egyetem most az említett jogszabály megalkotásánál alapul vett 19 tanulmányt és 47 szakértői anyagot vizsgált meg, és arra jutott, hogy az egész jogszabály alapját adó állítás téves.

A teljes életciklust nézve az elektromos autók környezeti terhelése átlag 41%-kal alacsonyabb a belső égésű motorral szerelt példányoknál, de nem nulla, ahogy azt az EU feltételezi

Fotó: www.artcamera.de / BMW

Jóval magasabb az elektromos autók környezeti terhelése annál, amit az EU nekik számol

Természetesen az elektromos autó jobb hatékonysága miatt kedvezőbb helyzetben van a belső égésű motorral hajtott autókhoz képest, de messze nem klímasemleges. Átlagosan 41%-kal kisebb az elektromos autók CO2-kibocsátása, de messze van attól, amit a jogszabály állít. A Müncheni Műszaki Egyetem kutatói a teljes életciklusra vonatkozva vizsgálták a CO2-terhelést, tehát a gyártástól kezdve az üzemeltetésen át az újrahasznosításig-megsemmisítésig nézték az egyes autók környezeti terhelését. Annak érdekében, hogy az EU 2030-ra kitűzött klímacélja, a 1991-es szinthez képest 55%-os kibocsátás-csökkenés meglegyen, nem elég a kipufogógázokból származó CO2-t vizsgálni, főleg, hogy az előrejelzések szerint négy év múlva még az EU közúti járműflottájának 78%-ka használ belső égésű motort.