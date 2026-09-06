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elektromos autók

Elektromos autók: alapvető tévedésben van az EU

52 perce
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Az EU téves megállapítás alapján hozott törvényt. Az elektromos autók környezetterhelése alacsonyabb a belső égésű motorral szerelt autóknál, de nem nulla!
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Az EU az éghajlatváltozásra hivatkozással erőlteti a közúti közlekedés elektromos átállását, nem támogatja a technológia-semleges dekarbonizációt. Az EU 2019/631-es rendeletben úgy szerepel, hogy az elektromos autóknak nincs helyi CO2-kibocsátása, ezért az klímasemleges. A Müncheni Műszaki Egyetem most az említett jogszabály megalkotásánál alapul vett 19 tanulmányt és 47 szakértői anyagot vizsgált meg, és arra jutott, hogy az egész jogszabály alapját adó állítás téves.

rózsaszín szemüvegen keresztül ítéli meg az elektromos autókat az EU.
A teljes életciklust nézve az elektromos autók környezeti terhelése átlag 41%-kal alacsonyabb a belső égésű motorral szerelt példányoknál, de nem nulla, ahogy azt az EU feltételezi
Fotó: www.artcamera.de / BMW

Jóval magasabb az elektromos autók környezeti terhelése annál, amit az EU nekik számol

Természetesen az elektromos autó jobb hatékonysága miatt kedvezőbb helyzetben van a belső égésű motorral hajtott autókhoz képest, de messze nem klímasemleges. Átlagosan 41%-kal kisebb az elektromos autók CO2-kibocsátása, de messze van attól, amit a jogszabály állít. A Müncheni Műszaki Egyetem kutatói a teljes életciklusra vonatkozva vizsgálták a CO2-terhelést, tehát a gyártástól kezdve az üzemeltetésen át az újrahasznosításig-megsemmisítésig nézték az egyes autók környezeti terhelését. Annak érdekében, hogy az EU 2030-ra kitűzött klímacélja, a 1991-es szinthez képest 55%-os kibocsátás-csökkenés meglegyen, nem elég a kipufogógázokból származó CO2-t vizsgálni, főleg, hogy az előrejelzések szerint négy év múlva még az EU közúti járműflottájának 78%-ka használ belső égésű motort.

 

 

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