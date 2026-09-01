Érintőképernyőből is megárt a sok, érdekes eredmények a felmérésen

Az amerikai JD Power közvélemény-kutató aktuálisan a járműbe beépített technológiákról tett közre felmérést. Eszerint az emberek azokat a technológiákat értékelik, amelyek észrevétlenül működnek, és nincs szükségük olyan extrákra, amelyek valójában haszontalanok. Vegyük például az érintőképernyőket, amelyek a legújabb típusokban akár az anyósülés előtt is ott vannak.

Feleslegesnek tartják az anyósülés előtti érintőképernyőt az autótulajdonosok, alig használják

Fotó: AUDI AG

Nem érintőképernyő kell, hanem jól működő extrák

A US Tech Experience tanulmányhoz 68 084 újautó-vásárló első 90 nap alatt szerzett tapasztalatait összegezték, a kérdések 40 technológiára vonatkoztak. Az autósok legjobban a kulcs nélküli bejutással és motorindítással voltak elégedettek, de az okos klímaberendezés is sokak tetszését elnyerte. A gyártók által egyre többször kínált, a műszerfal teljes szélességét elfoglaló képernyők már nem nyerték meg az emberek tetszését, egyfelől sok problémát okoz a használatuk, de a válaszadók 35% azt mondta, hogy egyszer se használták azt. Mindössze a válaszadók 6% jelezte, hogy minden alkalommal üzemelt ez a képernyő autózás közben. A vezetéstámogató rendszereknél az állandóan a jármű vezetését megkövetelő 2-es szintűek jobb eredménnyel zártak a JD Power felmérésén, mint a részleges önvezetésre alkalmas 2+ szintű rendszerek. Az autósok nem zárkóznak el a technológiai újításoktól, de csak azokat a megoldásokat értékelik, amelyeknek gyakorlati haszna van.