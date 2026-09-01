Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
jd power

Érintőképernyőből is megárt a sok, érdekes eredmények a felmérésen

57 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Az újautó-tulajdonosok harmada be se kapcsolja az anyósülés előtti kijelzőt. Csak 6% használja rendszeresen a jobb oldali érintőképernyőt.
Link másolása
Vágólapra másolva!
jd powertechnológiaautós hír

Az amerikai JD Power közvélemény-kutató aktuálisan a járműbe beépített technológiákról tett közre felmérést. Eszerint az emberek azokat a technológiákat értékelik, amelyek észrevétlenül működnek, és nincs szükségük olyan extrákra, amelyek valójában haszontalanok. Vegyük például az érintőképernyőket, amelyek a legújabb típusokban akár az anyósülés előtt is ott vannak.

Nem a technológiát utasítják el az autóvásárlók, hanem az olyan felesleges dolgokat, mint például az anyósülés előtti érintőképernyő.
Feleslegesnek tartják az anyósülés előtti érintőképernyőt az autótulajdonosok, alig használják
Fotó: AUDI AG

Nem érintőképernyő kell, hanem jól működő extrák

A US Tech Experience tanulmányhoz 68 084 újautó-vásárló első 90 nap alatt szerzett tapasztalatait összegezték, a kérdések 40 technológiára vonatkoztak. Az autósok legjobban a kulcs nélküli bejutással és motorindítással voltak elégedettek, de az okos klímaberendezés is sokak tetszését elnyerte. A gyártók által egyre többször kínált, a műszerfal teljes szélességét elfoglaló képernyők már nem nyerték meg az emberek tetszését, egyfelől sok problémát okoz a használatuk, de a válaszadók 35% azt mondta, hogy egyszer se használták azt. Mindössze a válaszadók 6% jelezte, hogy minden alkalommal üzemelt ez a képernyő autózás közben. A vezetéstámogató rendszereknél az állandóan a jármű vezetését megkövetelő 2-es szintűek jobb eredménnyel zártak a JD Power felmérésén, mint a részleges önvezetésre alkalmas 2+ szintű rendszerek. Az autósok nem zárkóznak el a technológiai újításoktól, de csak azokat a megoldásokat értékelik, amelyeknek gyakorlati haszna van.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!