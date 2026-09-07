Szétszaladtak a lovak, falnak ütközött a Ferrari 812 Superfast - videó

Térfigyelő kamera rögzítette, ahogy a moszkvai Bolsaja Pirogovszkaja utcán szeptember 5-én délután haladó Ferrari 812 Superfast típusú sportkocsi külső behatás nélkül hirtelen kitör – valószínűleg a nedves aszfalton adott túlságosan nagy gáz miatt. A sportkocsi egy parkoló Volkswagen Touaregnek ütközik, majd az azzal szemközti oldalon csapódik a kerítésnek. Szerencsére épp senki nem volt a járdán és a Ferrari sofőrje se sérült meg a balesetben.

Videón a Ferrari baleset

Európában 120-150 millió Ft egy ilyen Ferrari ára, de még ilyen érték mellett is gazdaságtalannak tűnik a javítás. A baleset után megpróbálták megkeresni az autó regisztrált tulajdonosát, de Igor Ibisev üzletember azt nyilatkozta, hogy már nem az övé a kérdéses Ferrari, amit egyébként nem ő vezetett a baleset idején.

