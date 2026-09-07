A legnagyobb magyar autóimportőr is beleállt a garanciaháborúba

Számos kínai autómárka jelent meg a magyar piacon az utóbbi időszakban, akik a vevőbizalmat nagyvonalú garancia-feltételekkel próbálják megteremteni. Nem csoda, hogy ezt követően a már régebb óta jelen lévő autómárkák is léptek, és idén folyamatosan jelentették be garancia-hosszabbításaikat. Most a legnagyobb importőr, a Porsche Hungaria is lépett, 6 év / 200 000 m- növelte meg az általa forgalmazott új autókhoz nyújtott garanciát.

Immár 6 év / 200 000 km garancia jár a Porsche Hungaria által forgalmazott autókra

Fotó: Porsche Hungaria

Bizonyos keretek között utólag is kérhető a hosszú garancia

A Volkswagen, Volkswagen Haszonjárművek, Škoda, SEAT, CUPRA és Audi márkáknál Magyarországon szeptember 1-től vásárolt járművekhez adják az új garanciát, amely a 2 év / kilométer korlátozás nélküli gyártói garanciából és az importőr által biztosított további 4 év / 200 000 km kiegészítő garanciából áll össze. Akik július 1. után vásárolták autójukat, azok szintén felár nélkül kapják a hosszabb garanciát, a július 1. előtt értékesített, de csak szeptember 1. után átadásra kerülő autóknál fizetni kell a garancia kiterjesztésért: személyautóknál 100 000 Ft, haszonjárműveknél 50 000 Ft a felár. Nekik szeptember 30-ig el kell dönteni, kérnek-e a garancia hosszabbításból.

