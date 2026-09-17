A magas üzemanyagárak miatt eltörlik a gépjárműadót

Amíg Magyarországon aktuálisan a dízelautók tulajdonosait próbálja 20 000 Ft támogatással tehermentesíteni a kormány, addig Olaszországban más utat választottak. Teljesítmény alapján könnyítenek az autósok és motorosok magas üzemanyagárak miatti megnövekedett terhein úgy, hogy nem kell befizetni a gépjárműadót – ezáltal minden kispénzű autósnak adnak könnyítést.

A 109 lóerőnél kisebb teljesítményű autók és motorkerékpárok gépjárműadóját függesztik fel 2027-re Olaszországban

Fotó: Lancia

14,5 millió járművet érint a gépjárműadó felfüggesztése

A kis- és közepes teljesítményű autók és motorkerékpárok tulajdonosainak nem kell majd 2027-ben befizetnie a gépjárműadót, a határt 80 kW-ban, azaz 109 lóerőben húzták meg. Ez nagyjából 14,5 millió járműre érvényes, azaz az Olaszországban forgalomba helyezett járművek 70%-át lefedi! Mindössze annyi megkötés van a teljesítményhatáron kívül, hogy háztartásonként csak egy autó mentesül a közteher megfizetése alól, az, amelyik után a legkevesebb adót kellene fizetni. A gépjárműadó befizetését a 2027. január 1-december 31. közötti adóévre függesztik fel az arra jogosult járműveknél. Az olasz kormány intézkedése mintegy 2,29 milliárd euróval csökkenti a regionális kormányzatok bevételét, hiszen ők ennek az adófajtának a kedvezményezettjei, ezért a 2027-es költségvetésben ezzel megegyező mértékű átcsoportosítást hajtanak végre, hogy ne szenvedjenek kárt a régiók.