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Mintha havazott volna! Brutális jégeső csapott le Magyarországra – videók

baleset

Csodával határos menekülés: kimászik az autó alól az elgázolt gyerek

1 órája
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Nem adott elsőbbséget a kanyarodó, a szabályosan haladó autó a járdára hajtott. Az elgázolt gyerek aztán kimászik a SUV orra alól.
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balesetautós hírgázolás

Polevszkojban rögzítette a térfigyelő kamera az alábbi balesetet. A jelzőlámpás kereszteződésbe még a sárgára váltás előtti villogó zöld fázisban hajt be a balról érkező Kia Sportage, azonban a vele ellenkező irányba haladó Toyota Corolla sofőrje már azt megelőzően megkezdi a balra kanyarodást, hogy szabad lenne a pálya. Nem marad el a baleset, amelynek következtében a szabadidő-autó jobbra tér el haladási irányától, és elgázolja a járdán átkelésre váró gyereket. Azonban csodával határos módon utóbbi csak könnyű sérüléseket szenved, és magától elő tud mászni a Sportage orra alól.

Videón a baleset
 

A biztonság kedvéért kivizsgálásra kórházba szállították a gyermeket, de szerencsére az orvosok se találtak komoly sérülést rajta. A rendőrök megállapították, hogy az elsőbbséget meg nem adó vétkes sofőr a baleset idején józan volt, 8 éves vezetési múlttal rendelkezett, és korábban még szabálysértése se volt. Érthetetlen, miért keresztezte a szemből érkező autó útját.
 

 

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