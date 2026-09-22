Nyáron is bőszen adták-vették a használt autókat, egyre nagyobb az érdeklődés az elektromos autók iránt

Augusztusban a DataHouse előzetes adatai szerint 79 100 személygépkocsi cserélt gazdát a hazai használt autó-piacon, 8,3 százalékkal több, mint egy évvel korábban. Idén jóval kisebbnek bizonyult az augusztusra jellemző szezonális visszaesés, az utolsó nyári hónap forgalma mindössze 3,3 százalékkal maradt el az év előző hónapjainak átlagától – tavaly e visszaesésnek az aránya elérte a 6 százalékot.
„Még a nyári szabadságolási csúcsidőszakban is nagy fordulatszámon pörgött a hazai használtautó-piac, amely február óta minden hónapban megszakítás nélkül felülmúlja előző évi teljesítményét. Immár biztosnak látszik, hogy 2026-ban megdől az összforgalom tavaly beállított 922 ezres csúcsa, az adásvételek száma akár 970 ezer fölé is kerülhet év végére" – mondta Halász Bertalan, a JóAutók.hu vezérigazgatója.
Folyamatosan erősíti első helyét a Volkswagen a használt autók között
A piac élénkülésének egyik meghatározó oka augusztusban is a nyári hónapokra különösen felpörgő használtautó-import volt: az elmúlt hónap során csaknem 13 ezer behozott személyautó kapott hazai rendszámot, ami az előző évhez képest több mint 30 százalékos növekedést jelent. Mindez elsősorban az erős forintnak volt köszönhető, amely tehát közvetve az egész hazai használtautó-szektorra pozitív hatást gyakorolt.
Az adatok szerint az év eddigi időszakában a belföldi használtautó-piacon hat márka autói biztosították a teljes forgalom közel felét (48%). Komoly változás tavalyhoz képest, hogy az első helyen a Volkswagen átvette az Opel helyét: az előbbiből 65 700 (a teljes forgalom 10,1%-a), az utóbbiból 64 700 jármű (9,9%) cserélt gazdát. Erre a fordulatra azért kerülhetett sor, mert a hazai autóállomány mindkét utánpótlási csatornáján: az újautó-eladások és a használtimport révén is évek óta az Opelnél jóval több Volkswagen kerül hazai forgalomba. A harmadik helyen jelenleg a Suzuki áll (7,9%), alig több mint 600 autónyi különbséggel előzve a Fordot (7,8%). A BMW az ötödik 6,2 százalékos részesedéssel, a hatodik helyen pedig jelenleg a Toyota áll 6,0 százalékos részaránnyal.
Miközben a használtautó-piacon 2026 első nyolc hónapjában gazdát cserélő 652 000 személyautó mennyisége 5,6 százalékkal magasabb az előző év hasonló időszakában regisztrált 617 100-as értéknél, az importált használt autók száma ugyanebben a periódusban 104 300 darab volt, ami 25,5 százalékkal múlja felül az egy évvel korábban mért 83 100-as értéket.
A nagy kereslet mellett átrendeződött a legkeresettebb használt SUV-k toplistája a Használtautó.hu 2026. január és augusztus közötti adatai szerint. A szegmens iránti kereslet 16%-kal nőtt, a kínálati átlagár ugyanakkor csökkent, és a hajtásláncok versenyében is jelentős a mozgás. A tavaly nyolcadik Suzuki SX4 S-Cross és a tizedik Honda CR-V kikerült a legkeresettebb tíz használt SUV közül. Helyükre a Hyundai Kona 15 900, a Tesla Model Y pedig 14 700 érdeklődéssel (telefonszám- és e-mailcím-felfedések száma) lépett be. A Suzuki ettől még erős maradt a szegmensben: a Vitara 17,4%-os növekedéssel őrizte meg a második helyet, vagyis a márkán belül a kereslet a Vitarára koncentrálódott. Az élen nincs változás: a BMW X sorozat 45 500 érdeklődéssel továbbra is verhetetlen, noha egyedüliként a tízből 8,7%-kal csökkent iránta az érdeklődés. A legnagyobb növekedést a Ford Kuga hozta 38,7%-kal, amivel a hetedik helyről a hatodikra lépett előre.
„A toplista átalakulása jól mutatja, hogy a használt SUV-k piacán is gyorsan változik a vásárlói ízlés: a Tesla Model Y és a Hyundai Kona belépése a legkeresettebb tízbe néhány éve még elképzelhetetlen lett volna" – mondta Koralewsky Márk, a Használtautó.hu üzletágvezetője.
Nőtt a kereslet, közben olcsóbbak lettek a SUV-k
Egyre több autókeresőt győznek meg a SUV-k előnyei, azaz a könnyebb be- és kiszállás, a tágas csomagtér és a nagyobb hasmagasság, ami a rosszabb utakon is biztonságot nyújt. A szegmensre érkező érdeklődések száma 16%-kal emelkedett az év első nyolc hónapjában 2025 azonos időszakához képest. A SUV-k alapvetően magasabb árkategóriát képviselnek, a tíz legnépszerűbb modell átlagára 4,4 és 13 millió forint között mozog. A legelérhetőbb a Dacia Duster 4,42 millió forinttal, a legdrágább a Tesla Model Y 13,03 millió forinttal. A teljes szegmens kínálati átlagára 8,64 millió forintról 8,49 millió forintra, vagyis közel 150 ezer forinttal csökkent egy év alatt. Önmagában augusztusban még nagyobb a különbség: a 8,35 millió forintos átlagár 394 ezer forinttal, 4,5%-kal marad el a tavalyitól.
Már minden negyedik érdeklődés elektromos vagy hibrid SUV-ra érkezik
A benzines modellek adják a SUV-érdeklődések 40,8%-át, a dízelek 30,1%-át, az elektromos autók 14,6, a hibridek 13,6%-át. Az elektromos és hibrid modellek együtt már minden negyedik érdeklődést viszik, tavaly még csak minden ötödiket. A növekedés is itt a leggyorsabb: az elektromos SUV-k iránti kereslet 74,9%-kal, a hibrideké 39,3%-kal bővült 2025 első nyolc hónapjához képest. A dízel az egyetlen visszaeső hajtáslánc a szegmensben, 7,8%-os csökkenéssel. A havi adatokból látszik, hogy a szegmens legerősebb időszaka az ősz: 2024-ben a szeptember–novemberi hónapokban mért érdeklődések átlaga 20,5, 2025-ben 12,5%-kal haladta meg a nyári hónapokét.
2026 augusztusában 77 300 érdeklődés érkezett SUV-kra. Bár az idei június-augusztus közötti időszakban mért növekedés mértéke elmarad az azt megelőző évekétől, ha az idei ősz mégis követi az elmúlt két év mintáját, szeptember és november között havi 78–82 ezer érdeklődés is várható a szegmensben.
„Az őszi hónapok az elmúlt két évben egyaránt a szegmens legerősebb időszakát hozták. Idén ráadásul az SUV-t keresők több, mint 21 000 hirdetésből válogathatnak, ami 14%-os bővülés tavalyhoz képest, és az árak mérséklődése is a vásárlóknak kedvez" – tette hozzá a Használtautó.hu üzletágvezetője.