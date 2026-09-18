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használt autó

A használt autóknál a hibrid hajtás hódít

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Jelentősen befolyásolja az értéket az állapot. A használt autók között egyre nagyobb az érdeklődés a hibridek iránt.
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Megjelent a Használtautó.hu és a Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb, augusztusi közös statisztikája. Az adatok szerint a használt autók között a hibridek tartják meg legjobban az értéküket: évente átlagosan 5,7 százalékot veszítenek belőle, míg a benzinesek 6,9, a dízelek 7,5, az elektromosok 7,7 százalékot. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy egy hibrid autó ára évről évre lassabban csökken, mint egy vele azonos korú, futásteljesítményű és állapotú benzines, dízel vagy elektromos autóé. Átrendeződött a legnépszerűbb modellek rangsora is: a Skoda Octavia megelőzte a Ford Focust, a Toyota Corolla pedig a 15. helyről a 9. helyre lépett előre.

A hibridek tartják a legjobban az árukat a használt autó piacon, de átlagáruk még 10 millió felett van.
A használt autók között a Skoda Octavia most a legnépszerűbb választás
Fotó: Martin_Sznapka / Skoda

Egyre kevesebb az olcsó használt autó a piacon

Augusztusban a meghirdetett személygépkocsik 35 százaléka tartozott a 2,5 millió forint alatti kategóriába, ami egy év alatt 4 százalékpontos csökkenés. Helyette a középkategória erősödött: a 2,5–5 és az 5–10 millió forint közötti sáv aránya is bővült, a 10 millió forint feletti hirdetéseké pedig nem változott érdemben. A kínálat átlagára ennek ellenére alig mozdult, 5,5 millió forint körül maradt, a meghirdetett autók közel 90 százaléka továbbra is 10 millió forint alatt érhető el.

Fotó: Használtautó.hu

A hirdetések közel felét benzines, 42 százalékát dízelüzemű autók tették ki, a hibridek és a tisztán elektromosok egyaránt 5 százalék körüli súllyal szerepeltek a felhozatalban. Összességében több mint 11 ezerrel több használt autó állt a vásárlók rendelkezésére, mint egy évvel korábban. A bővülés üteme ugyanakkor hajtáslánconként eltérő: a hibridek száma közel a felével, a dízeleké 15 százalékkal nőtt, míg a benzineseké 6, az elektromosoké 3 százalékkal.

 

A két legnagyobb kategória használatában továbbra is jelentős a különbség: a benzines autók átlagosan 153 ezer, a dízelek 219 ezer kilométert tettek meg. A benzines autók idősebbek 13,5 éves átlagéletkorral, szemben a dízelek 12,3 évével. A benzines kínálat ugyanakkor gyorsabban fiatalodik.

Fotó: Használtautó.hu

A hibridek augusztusban 10,6, az elektromosok 11,4 millió forintos átlagárral szerepeltek a kínálatban. A dízelek 2,5 százalékkal voltak drágábbak a benzineseknél, ami érdemben szűkebb különbség a korábbi hónapokban mért 5 százalék körüli értéknél. Az árat az életkor mellett leginkább az állapot alakítja: az újszerű autók több mint 20 százalékkal drágábbak az átlagos állapotúaknál, a sérültek viszont bő felével olcsóbbak.

 

A márkák sorrendjében nem történt nagy változás: a legtöbb hirdetéssel a Volkswagen, a BMW és a Ford rendelkezett, a negyedik helyre pedig a Mercedes-Benz lépett elő az Opel előtt. A legnépszerűbb modellek versenyében viszont egy év alatt nyolc helyen változott a rangsor. A tíz legnépszerűbb modell közül az Audi A6 a legdrágább 6,4 millió forintos átlagárral, a Ford Fiesta pedig a legolcsóbb 1,9 millió forinttal. A legfiatalabb kínálata a Toyota Corollának van, a legidősebb a Suzuki Swifté, utóbbi ugyanakkor a legnagyobb drágulást is produkálta, átlagára egy év alatt közel 28 százalékkal nőtt.

1.Ford FocusŠkoda Octavia
2.Škoda OctaviaFord Focus
3.Audi A4Audi A4
4.Suzuki SwiftKia Ceed
5.Kia CeedAudi A6
6.Ford MondeoSuzuki Swift
7.Audi A6Ford Fiesta
8.Ford FiestaFord Mondeo
9.Renault MeganeToyota Corolla
10.Audi A3Audi A3
Sorrend 2025 és 2026 augusztusában

 

 

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