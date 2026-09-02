Új hibrid hajtást kapott a legnépszerűbb Lexus

Európában a Lexus márka legnépszerűbb típusa az NX szabadidő-autó, amely négy év után generációváltásnak is beillő frissítést kapott. A lézerhegesztés és a strukturális ragasztás hosszának növelésével, illetve az első rugótornyok A-oszloppal való összekapcsolásával merevebbé tették a karosszériavázat, az alapvető változásokra kívülről egy új első lökhárító árulkodik, ahol már keret nélküli az orsó alakú hűtőrács. De változott a hibrid hajtás is, nemcsak a teljesítményelektronikát integrálták a hajtásba, de a benzinmotor blokkját is átalakították, hogy kevesebb rezgést keltsen. Az utasokra gondolva javítottak a minőségérzeten is.

Már 1,5 tonna a vontatási képessége a hibrid hajtású Lexus NX-nek

Fotó: LOIC KERNEN / Lexus

Sportosabb vezetői pozíció, jobb vezethetőség jellemzi a hibrid hajtású NX-et

Új a vezetési pozíció, az ülőlapot lejjebb engedték, a kormány állítási tartományát megnövelték és 10 mm-rel csökkentették az átmérőt. A sportosabb üléshelyzethez passzolóan frekvencia-szelektív lengéscsillapítókat építettek be, amelyek a komfort megtartása mellett javítják a stabilitást, változó áttételű a fogasléc és finomabb az elektromos kormányszervo szabályozása. Finomabb az átmenet a benzin- és a villanymotor használata között, javítottak a fékszabályozáson kanyarban. A technika átalakulásával alacsonyabbra került a Lexus NX tömegközéppontja. A műszerfalat vízszintesen osztó léc peremén rejtett kapcsolókat helyeztek el, azok csak akkor bukkannak elő, ha az utas keze feléjük közelít, érintésre van haptikus (fizikai) visszajelzés is. Új belső hangulatok és anyagok is vannak, Business és Executive szinten kovácsolt bambusz (bambusz, gyanta és rost) betétet használnak, és itt jelenik meg az Érzékszervi asszisztens. Ez a hangulatvilágítás, a zene, a klímaszabályozás és az illatok összehangolásával próbál hatni az utasra; az illatokat a Givaudannal közösen fejlesztették ki.

Fotó: LOIC KERNEN

A műszeregység 12,3 colos, a központi érintőképernyő 14 colos, a fedélzeti rendszer processzora a korábbinál négyszer gyorsabb és nyolcszor nagyobb a memóriája. Az európai ügyfelek igényeire szabták a digitális menüt, például a sebességtúllépés-figyelmeztetés rögtön a nyitóképernyős egy érintésre elnémítható, beszédvezérléskor már csak a képernyő alsó részén jelenik meg a LexusConnect menü. Előfizetéses szolgáltatások is lesznek, sport- vagy akár tőzsdei híreket is kérhet a használó. Van fedélzeti menetrögzítő, ami a beépített kamerák segítségével 360° felvételt készít, gombnyomásra illetve ütközés esetén olyan videót ment, ami az esemény előtti-utáni 10 másodpercet rögzíti; a memóriába legfeljebb 90 percnyi felvételnek van hely.