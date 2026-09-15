85 évvel ezelőtt ilyen autóval lépett be a civil piacra a Jeep

Idén 12 limitált szériát dob piacra a Jeep, az utolsó előttivel a márka civil kezdetére utalnak. A 2027-es Jeep Wrangler JL-2A megjelenésével az első civil autójukra, a CJ-2A modellre utalnak vissza. Ehhez a fokozott terepképességű Rubicon változatot veszik alapul.

A fokozott terepképességű Rubicon kivitelből készül a Jeep Wrangler JL-2A limitált széria

Fotó: Stellantis / Jeep

Ma már nem mezőgazdasági felhasználásra szánják a Jeep terepjárót

1945 júliusában mutatták be az eredetileg pár hét alatt katonai célra kifejlesztett Willys MB civil felhasználásra szánt változatát, a Willys CJ-2A elsősorban mezőgazdasági felhasználásra készült, ezért kapott kihajtást és lenyitható hátsó ajtót. A rend kedvéért nagyobb fényszórók és ma már márkavédjegynek számító hetes osztású hűtőrács is ekkor került rá az orra. Mivel már nem kellett rejtőzködnie, feltűnő színű felnikkel készült, a Sunset Red narancsvörös mellett Autumn Yellow sárga is elérhető volt. A Wrangler JL-2A esetén Joese narancs színre fényezett felnikkel és vonószemekkel utalnak vissza a Sunset Red színre, az aktuális palettából a Gobi elnevezésű szín (csak itt választható) áll a legközelebb az eredeti Harvest Tan-hez.

Fotó: Stellantis / Jeep

Az utastérben bőrkárpit borítja az üléseket, a műszerfalra Nappa-bőr kerül, narancs díszvarrással kiegészítve. Az előválasztó-kar és a légbeömlők selymes-króm finist kapnak. A nyitható hátsó ajtónál elhelyezett matricán hasonlítja össze a gyár a CJ-2A-t és a JL-2A-t. A Jeep Wrangler JL-2A megkapja még a mosóval rendelkező orrkamrát, ami terepjárásnál lehet hasznos. A retró-megjelenési csomag felára 4995 dollár, ami a hasonló extrákkal szerelt Wrangler Rubicon-hoz képest mindössze 115 dolláros felárat jelent.