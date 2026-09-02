MI-segítséggel lenne úrrá a kátyúkon a Citroën

Az Egyesült Királyságban az utóbbi időszakban jelentősen romlott a közúthálózat minősége, egyre csak nyirbálják a javításra szánt költségvetést az önkormányzatok, az éghajlatváltozás miatt pedig rohamosan nő az úthibák száma. Azonban a Citroën szerint ma már rendelkezésre állnak azok a digitális eszközök, amelyekkel úrrá lehetne lenni a kátyú-problémán.

A kátyú-bejelentő alkalmazások használatára szólítja fel az autósokat a Citroen, a közút-kezelőket pedig a hatékonyabb munkavégzésre

Fotó: matt howell / Citroen

Fizetnének is autósok, hogy eltűnjenek a kátyúk az utakról

A Citroën például az ingyenes elérhető kátyú-bejelentő alkalmazások használatára buzdítja az autósokat, így az önkormányzatok időben értesülnek az úthiba kialakulásáról, és nem hivatkozhatnak arra, hogy nem volt tudomásuk arról. A hatóságok MI-segítséggel tudnák rangsorolni az úthibákat, így gazdaságosabban tudnák megoldani azok javítását. Összességében a Citroën úgy számol, éves szinten 5,5 milliárd fontot lehetne megspórolni az úthibák időbeni kijavításával, ami két nagy tételből jön össze. A hatékonyabb munkavégzéssel az önkormányzatok évi 2,2 milliárd font megtakarítással számolhatnak. A nemzetgazdaság részéről 3,3 milliárd font spórolható meg azzal, hogy megszűnik a súlyos vagy halálos baleseteknek az a 6%-a, ami ma úthibára vezethető vissza (az autóbalesetek éves szinten 54,7 milliárd font kiadást jelentenek a társadalomnak). A Citroën által végzett kutatás alapján egyébként a britek hajlandóak lennének több helyi adót (56%) vagy gépjárműadót (49%) fizetni, ha cserébe jó minőségű utakon közlekedhetnének.

