Spanyolországból jön ez a kínai autó

A spanyol Santana autógyárat anno Land Rover licenc alapján készülő terepjárók gyártására hozták létre, de készültek itt Suzuki terepjárók is az évek során. Nemrég kezdték újra az autógyártást a kínai Dongfeng pickupjával, most pedig itt az új terepjárójuk. A Santana Cajal a gyár szerint a legendás terepjárójuk örökébe lép, és ezúttal se saját konstrukcióról van szó, hanem a BAIC BJ40 Pro kínai autó licencváltozatáról – a magyarországi BAIC-kínálatban ez a típus nem szerepel.

A BAIC BJ40 Pro kínai autót szereli össze a spanyol Santana

Fotó: Santana

Kínai autóhoz méltó módon verhetetlen az ár-érték arány

50 000 euró alatti indulóáron kínálják a 163 LE/390 Nm teljesítmény 2,0 literes dízelmotorral, 8 fokozatú ZF automatikus váltóval szerelt alvázas terepjárót, ami 3 zárható differenciálművel és terepfokozattal is rendelkezik szériában. A hasmagasság 22 cm, a gázlómélység 80 cm, az első terepszög 37°, a hátsó 23°, a terepjárást még memóriafunkcióval az autó alá is belátó körkamera-rendszer könnyíti. A Santana a jövőben plug-in hibrid hajtással bővítik a választékot, addig is egy autót indítanak a spanyol tereprali-bajnokságban a hírverés végett.

