Kipróbáltuk azt a kisautót, ami a feje tetejére állíthatja a magyar piacot

Ma Magyarországon 6 millió Ft körül indulnak az új autók, így a 7,5 millió Ft-os indulóárával a Geely E2-es nagyjából egy árban van a már kapható kisautókkal – azonban a kínai autó ezt akkumulátoros-elektromos hajtással és gazdag felszereltséggel tudja. Ehhez jön még a semleges, barátságos megjelenés; a választható Nova Pink halvány rózsaszín fényezés arra utal, hogy nem feledkeztek még a hölgyekről sem. A világos belsővel vigyázni kell, nagyon látszik a kosz és a szélvédőben is erősen tükröződik a műszerfal burkolata. Apropó káprázat, az árlista alapján „tükröződésmentes belső visszapillantót” adnak – gond nélkül láttam hátrafelé, szóval ezzel a megfogalmazással a szerző valószínűleg az automatikus elsötétedés funkcióra utal a szerző. A bacon szalonna korában azon se szabad megakadni, hogy a csomagtérfedél közepére nagy betűkkel felírják, hogy Geely, a jobb alsó sarokban pedig ott olvashatjuk a Geely E2 típusjelzést.

Barátságos megjelenéssel és jó áron érkezett meg a Geely kisautója a magyar piacra

Fotó: Lővei Gergely

Túlmutat a kisautó-szinten az utastér

Ahogy az elektromos autókra jellemző, kisautó-alapterületen kompakt méretű belső teret kínál, és szerencsére az ülőlap is kellően magasan van a padlótól, így kényelmes pózban lehet utazni elöl és hátul egyaránt. Rengeteg tárolóhelyet alakítottak ki utastér-szerte, a kesztyűtartó jelen esetben 10 literes térfogatú fiók, a hátsó pad alatt egy méretes üreget is kialakítottak, ami megfelelő tárolóval – ennek beszerzése az ügyfél dolga – használható például a KRESZ-tartozékok és a töltőkábelek szállítására. A csomagtér padlója rögzített, hiszen a hajtást oda építettek be, esetleg ott van még a 70 literes első csomagtér, de mivel az kemény műanyag burkolatot kapott, hangosan utazik az oda tett poggyász. Furcsa, hogy a hátsó támla kárpitján ott az a textil-darabka, aminek a feladata a támladöntés után kialakuló rés elfedése, azonban az ehhez szükséges állítható magasságú raktérpadlónak (vagy annak rögzítésének) nyoma sincs.

Alibiből elhelyeztek pár fizikai kapcsolót a két első ülés közötti konzolon, de alapvetően a 14,6 colos képátlójú érintőképernyős fejegység szolgál a kezelésre. Ott van még az akár magyarul is elérhető beszédvezérlés, amit a rövid menetpróbán nem volt alkalmam kipróbálni. A Geely E2-esből kispórolták a gyújtáskapcsolót, bekapcsolt biztonsági övvel lehet indulni, aki tehát garázs/kertkaput nyit és csuk, annak rengeteg felesleges mozdulatába kerül majd az 5 méterrel odébb parkolás.