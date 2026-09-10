Ilyen rendőrautót ritkán látni: 343 km/órás Lamborghini állt szolgálatba – videó

Nem mindennapi rendőrautó állt szolgálatba Olaszországban: egy 920 lóerős Lamborghini Temerario segíti ezentúl a sürgős szállításokat. A sportautó nem üldözésekben vesz részt, hanem donor szerveket és életmentő gyógyszereket visz majd – elképesztő tempóban.
Nem ez az első Lamborghini a rendőrségnél
Az olasz állami rendőrség új büszkesége mindössze 2,7 másodperc alatt gyorsul 0-ról 100 km/órára, végsebessége pedig 343 km/óra. A Temerariót a Lamborghini sant’agatai gyárában mutatták be és adták át hivatalosan a rendőrségnek. A sportautó a klasszikus kék-fehér „Polizia” fényezést kapta – adta hírül a Bild.
A brutális teljesítménynek azonban nem a bűnözők üldözésében veszik hasznát.
A Lamborghini életmentő küldetéseken teljesít szolgálatot: donor szerveket és sürgősen szükséges gyógyszereket szállít majd Olaszországon keresztül, hogy azok minél gyorsabban célba érjenek.
A Lamborghini és az olasz állami rendőrség együttműködése már 2004-ben elkezdődött. Azóta a márka autói több mint 200 szervszállításban vettek részt országszerte.
A rendőrség flottájában korábban Gallardo, Gallardo LP 560-4, Huracán és Urus Performante is szolgált. A 2023 óta használt Urust most a Temerario követi, amely minden eddiginél látványosabb – és gyorsabb – eszközt ad a rendőrök kezébe, amikor egy életmentő küldetésnél tényleg másodperceken múlik minden.
A Lamborghini egyébként nemcsak a rendőrségi Temerario miatt került reflektorfénybe: a gyártó egy német versenypályán is megmutatta, mire képes a márka egyik különleges modellje. A részletekről ebben a cikkünkben írtunk: