Ilyen rendőrautót ritkán látni: 343 km/órás Lamborghini állt szolgálatba – videó

Nem mindennapi rendőrautó állt szolgálatba Olaszországban: egy 920 lóerős Lamborghini Temerario segíti ezentúl a sürgős szállításokat. A sportautó nem üldözésekben vesz részt, hanem donor szerveket és életmentő gyógyszereket visz majd – elképesztő tempóban.

Ilyen rendőrautót még nem látott: 920 lóerős Lamborghini állt szolgálatba

Fotó: NorthSky Films / Shutterstock

Nem ez az első Lamborghini a rendőrségnél

Az olasz állami rendőrség új büszkesége mindössze 2,7 másodperc alatt gyorsul 0-ról 100 km/órára, végsebessége pedig 343 km/óra. A Temerariót a Lamborghini sant’agatai gyárában mutatták be és adták át hivatalosan a rendőrségnek. A sportautó a klasszikus kék-fehér „Polizia” fényezést kapta – adta hírül a Bild.

Wat kan die sneller dan een helicopter?



Geen boevenjager, wel medische spoedwagen: Italiaanse politie zet razendsnelle Lamborghini in voor transport donororganen https://t.co/JUMitHmVyq — 🅹🅸🅶🆂🅰🆆 (@815ToNoWhere) September 9, 2026

A brutális teljesítménynek azonban nem a bűnözők üldözésében veszik hasznát.

A Lamborghini életmentő küldetéseken teljesít szolgálatot: donor szerveket és sürgősen szükséges gyógyszereket szállít majd Olaszországon keresztül, hogy azok minél gyorsabban célba érjenek.

A Lamborghini és az olasz állami rendőrség együttműködése már 2004-ben elkezdődött. Azóta a márka autói több mint 200 szervszállításban vettek részt országszerte.

A rendőrség flottájában korábban Gallardo, Gallardo LP 560-4, Huracán és Urus Performante is szolgált. A 2023 óta használt Urust most a Temerario követi, amely minden eddiginél látványosabb – és gyorsabb – eszközt ad a rendőrök kezébe, amikor egy életmentő küldetésnél tényleg másodperceken múlik minden.

A Lamborghini egyébként nemcsak a rendőrségi Temerario miatt került reflektorfénybe: a gyártó egy német versenypályán is megmutatta, mire képes a márka egyik különleges modellje. A részletekről ebben a cikkünkben írtunk: