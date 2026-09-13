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Tóth Rajmund góllal intézte el Mohamed Szalah csapatát, a lefújás után kitört a balhé

budapesti autósok

Erős hónap volt az utakon, mutatjuk a legemlékezetesebb közlekedési balhékat!

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Autóvezetésre abszolút alkalmatlan sofőrök csúcstalálkozója volt az elmúlt hónapban, a legtöbb baleset figyelmetlenség miatt történt.
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A fedélzeti kamerás felvételek elterjedése óta harcedzettek vagyunk, igazából már meg sem lepődünk egy-két gigantikus sofőrbakin, benézett helyzeten, rosszul felmért forgalmi szituáción. Az augusztusi merítés gyakorlatilag hű tükörképet állít elénk, a Budapesti Autósok közösségének összefoglalója a sokatmondó "Balkáni állapotok az utakon" címet kapta.

Csak fogjuk a fejünket!

Az esetek többségében a figyelmetlenség az úr, ide sorolható a helytelen követési távolság, a körforgalomban való tájékozatlanság, vagy éppen az agresszív nyomulás. A rolleresek, gyalogosok és a sarki kisboltba betérő vásárló esete már csak hab a közlekedési anomáliák tortáján.

 

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