A nagyság kötelez – Lexus ES menetpróba

Vért izzadtak a formatervezők, hogy a Lexus márkára jellemző jegyeket megtartsák, az elektromos változat miatt függőlegesen kellett találni vagy 10 centit úgy, hogy az ne legyen első pillantásra nyilvánvaló. Nincs ott a kocsi orrán az orsó formájú hűtőrács, helyette a légbeömlő alulra került, a homokóra-formaelem pedig felköltözött a motorháztetőre. A kocsi oldalán kanyargó fekete csíkkal csökkentik az optikai magasságot, a meredeken emelkedő övvonal miatt éles a fény-árnyék határ. Hátul a mai divatnak megfelelően csíkba rendezték a lámpa nagy részét, de azért a lökhárító sarkaiba is jutott egy-egy függőlegesen álló fény.

Egész jól álcázták a Lexus formatervezői, hogy a személyautójukban szabadidő-autós magasságba emelték az utasokat

Fotó: Jayson Fong / Lexus

Bent lesz igazán különleges a Lexus szedán

Erőteljes vízszintes tagolást kapott a műszerfal, ahol a díszléc peremébe rejtették a fizikai kapcsolókat. A gyújtás ráadását követően lesznek láthatóak a klímafunkciókat vezérlő gombok, amelyek érintésére fizikai visszajelzést is kap az ember ujja. A műszeregység szokatlan formáját az indokolja, hogy a levágott sarkokat egyébként se lehetne látni a kormány karimája miatt. Amíg alapáron 3D-s mintával ellátott műbőr betétek kerülnek az ajtókra, Luxury felszereltségnél adják a furcsa módon egyszerre a konzervatív és a modern ízlésű ügyfelek tetszését is elnyerő bambuszbetétet. Nappali fény mellett ennek megjelenése a klasszikus fabetéteket idézi, eleganciát kölcsönözve az utastérnek. Sötétben viszont kihasználva a 3D-nyomtatással készített betét áttetszőségét hátulról megvilágítva akár diszkóvá is lehet változtatni az utasteret szintén dinamikus megjelenítésre képes hangulatvilágítással. A menüből 50 szín és 14 téma közül lehet választani, a villózás a zene ritmusára történik.

Fényűzés a második sorban

Kifejezetten tágas az utastér, az LS-hez képest több helyet és nagyobb állítási tartományt kínál az első sor, a második sorban már-már feleslegesen nagy méretű a lábtér. Erre egyébként a legjobb bizonyíték a felár ellenében adott Ottoman-csomag, a kihajtható lábtartós, masszázsfunkciós hátsó ülés. De nem csak utóbbi esetben érezheti magát kényelemben az ember, hiszen elöl és hátul puha, süppedős ülésekbe tudja magát befészkelni az ember. A fejtér is kellően nagy, a nyitható napfénytető csak elöl rabol pár centit, hátul a kupésan lejtő tetővonal ellenére is egyenes derékkal lehet ülni. Mivel nem a csomagszállítás a fő cél, és a kombi karosszéria még ötlet szinten se merült fel (van elég SUV a kínálatban), a hátsó támla nem dönthető, egyedül síalagútra lehet számítani bővítés tekintetében.