A nagyság kötelez – Lexus ES menetpróba

Vért izzadtak a formatervezők, hogy a Lexus márkára jellemző jegyeket megtartsák, az elektromos változat miatt függőlegesen kellett találni vagy 10 centit úgy, hogy az ne legyen első pillantásra nyilvánvaló. Nincs ott a kocsi orrán az orsó formájú hűtőrács, helyette a légbeömlő alulra került, a homokóra-formaelem pedig felköltözött a motorháztetőre. A kocsi oldalán kanyargó fekete csíkkal csökkentik az optikai magasságot, a meredeken emelkedő övvonal miatt éles a fény-árnyék határ. Hátul a mai divatnak megfelelően csíkba rendezték a lámpa nagy részét, de azért a lökhárító sarkaiba is jutott egy-egy függőlegesen álló fény.
Bent lesz igazán különleges a Lexus szedán
Erőteljes vízszintes tagolást kapott a műszerfal, ahol a díszléc peremébe rejtették a fizikai kapcsolókat. A gyújtás ráadását követően lesznek láthatóak a klímafunkciókat vezérlő gombok, amelyek érintésére fizikai visszajelzést is kap az ember ujja. A műszeregység szokatlan formáját az indokolja, hogy a levágott sarkokat egyébként se lehetne látni a kormány karimája miatt. Amíg alapáron 3D-s mintával ellátott műbőr betétek kerülnek az ajtókra, Luxury felszereltségnél adják a furcsa módon egyszerre a konzervatív és a modern ízlésű ügyfelek tetszését is elnyerő bambuszbetétet. Nappali fény mellett ennek megjelenése a klasszikus fabetéteket idézi, eleganciát kölcsönözve az utastérnek. Sötétben viszont kihasználva a 3D-nyomtatással készített betét áttetszőségét hátulról megvilágítva akár diszkóvá is lehet változtatni az utasteret szintén dinamikus megjelenítésre képes hangulatvilágítással. A menüből 50 szín és 14 téma közül lehet választani, a villózás a zene ritmusára történik.
Fényűzés a második sorban
Kifejezetten tágas az utastér, az LS-hez képest több helyet és nagyobb állítási tartományt kínál az első sor, a második sorban már-már feleslegesen nagy méretű a lábtér. Erre egyébként a legjobb bizonyíték a felár ellenében adott Ottoman-csomag, a kihajtható lábtartós, masszázsfunkciós hátsó ülés. De nem csak utóbbi esetben érezheti magát kényelemben az ember, hiszen elöl és hátul puha, süppedős ülésekbe tudja magát befészkelni az ember. A fejtér is kellően nagy, a nyitható napfénytető csak elöl rabol pár centit, hátul a kupésan lejtő tetővonal ellenére is egyenes derékkal lehet ülni. Mivel nem a csomagszállítás a fő cél, és a kombi karosszéria még ötlet szinten se merült fel (van elég SUV a kínálatban), a hátsó támla nem dönthető, egyedül síalagútra lehet számítani bővítés tekintetében.
Hibrid vagy elektromos
Lényegében új fejlesztésű a hibrid hajtás, a 2,5 literes blokkot kimerevítették, hogy kevesebb vibrációval üzemeljen, kompaktabb lett a hajtómű-egység, és opciósan hátsó hajtómotoros összkerékhajtás is elérhető. A lítium-ion akkumulátor nagyobb teljesítményleadását kihasználva többet dolgozik a villanymotor, ami alacsonyabb fogyasztást és jobb gyorsításokat ígér; azt nem tudta levetkőzni a rendszer, hogy padlógázra az eddigihez hasonlóan felpörgő benzinmotorral halad az autó. Az EU területén belül csak a 300h jelzésű változat lesz elérhető, a 350h esetén változatlan hardverrel tudnak nagyobb teljesítményt, de azt a magasabb átlagfogyasztás miatt mi nem kapjuk meg. Nagyobb teljesítményt ad az akkumulátoros-elektromos változat. Elsőkerékhajtással a luxusautóktól elvárható kifinomult és csendes haladást kapja az ember, ahol a nyitott napfénytető halk surrogása a legnagyobb zajforrás. Összkerékhajtásnál már 343 lóerő az elektromos autó rendszerteljesítménye, amivel már sportkocsikat idéző 5,1 másodperces 0-100 km/óra gyorsulásra vagyunk jók. Szándékosan korlátozták 150 kW-ra a maximális töltőáramot, így kisebb és könnyebb tudott lenni a teljesítmény- és töltő elektronika; 28 perc alatt megvan a 10-80%-os töltés, ami megfelel az átlagnak.
Érzésre letagadhat egy fél métert
Nem csak a formatervezőknek sikerült elrejteni, hogy valójában egy 5,15 méteres luxuslimuzinnal van dolgunk, de a vezetés közben se tűnik fel a tényleges méret. A kormány viszonylag kis átmérőjű és közvetlen az áttételezése, és a felépítésből adódóan viszonylag magasan ülünk, így sokat érzékel a vezető az autó környezetéből; szerencsére lemondtak a digitális külső tükrökről. Nekem a magasabb energia-visszatermeléssel járó fokozat hiányzott a hibridből, az elektromos változatnál már jól használható a motorfék-hatás. A nagy központi érintőképernyővel és a pár fizikai kapcsolóval a kezelés rendben van, opciósan ott van még a japánok saját fejlesztésű, magyarul is elérhető beszédvezérlése. Szándékosan hagyták ki a konkurenciában rohamosan terjedő MI-segéd(ek)et az ES-ből, ugyanis a japánok szerint még nem bizonyította hasznosságát a technológia. Azonban a távolról frissíthető fedélzeti rendszerrel egy későbbi időpontban változhat a helyzet. A felhő alapú navigáció (közlekedési információk, térképek), a beszédvezérlés, a távoli hozzáférés egyébként 10 évig jár ingyen a Lexus ES vásárlójának.