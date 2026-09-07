Egy évtized alatt ért fel a luxusautó-kategória csúcsára Dél-Korea

2017-ben dobta piacra első autóját az immár független Genesis, a Hyundai-Kia konszern prémiummárkája. Az első évtizedet azzal ünneplik, hogy elkészítették eddigi legtöbb kényeztetést nyújtó modelljüket, a GV90-es luxusautó különlegessége, hogy két karosszériával készül. Normál esetben hagyományos ajtókat használnak, a Neolun Arch Gate névre hallgató csúcsváltozatnál viszont egymással szemben tárulnak fel az ajtószárnyak, a B-oszlopokat a hátsó ajtószárnyak rejtik – még a Rolls-Royce Cullinan se tudja ezt a trükköt.

Egyenesen a luxusautó-kategória csúcsát célozták meg a Genesis GV90-essel

Fotó: Genesis

Elektromos hajtással kezd a dél-koreai luxusautó

A különösen tágas, utascserét biztosító nyílás eléréséhez különösen stabil zsanérokat kellett készíteni, amik ráadásul kettős mozgásúak – először kifelé mozdul az ajtó, mielőtt elkezd feltárulni. Ezzel sikerült elérni, hogy az első ajtótól függetlenül is mozgathatóak a nehéz ajtószárnyak. A hagyományos B-oszlopot egyébként úgy váltják ki, hogy az utascella körüli részen 1,5-szer vastagabb acélból készítik a karosszériavázat, az üregeket pedig olyan habbal töltik meg, amelyek növelik a szerkezeti merevséget. A 3245 mm-es tengelytávolság és 5285 mm-es hosszúság mellett 2-3 üléssornak jut hely a karosszériában, a négyüléses luxusváltozatban az első ülések teljesen hátrafordíthatóak parkolásnál, így tárgyalóként lehet használni a belső teret például a töltésre várakozás során.

Nincs gyújtáskapcsoló, a kilincs megfogásakor kezd életre kelni az autó, az előválasztó-karként használt bajuszkapcsoló ilyenkor függőleges középállásból a „2 óra” pozícióba megy, jelezve, hogy kész a parancs fogadására, a kristálygömb-vezérlőelem is előbukkan rejtekéből, a hangszórók előtti takarók visszahúzódnak. Ha kint hideg van, bekapcsol a fóliás (nincsenek zavaró vékony drótok) szélvédőfűtés és pillanatok alatt eltűnik a pára az üvegről. Az öv bekapcsolása után, a fékpedálra kell lépni, és máris lehet indulni. A műszerfali képernyő érdekessége, hogy az 90 mm-t képes még kiemelkedni a műszerfalból, parkolásnál például filmnézésre-játékra lehet azt használni. A vezetőt a szélvédőre vetített információk tájékoztatják. Valódi bőrrel kárpitozzák az utasteret és az érintési pontokat, a négyszemélyes Neolun Arch Gate változatban valódi fa parkettával burkolják a padlót, természetesen van padlófűtés. Az ülésekben 15 kamrás masszázsfunkció dolgozik, vibrációt is tudnak generálni a légpárnák, a csomagtér felé rögzített válaszfalat használnak az onnan érkező zajok kizárására.