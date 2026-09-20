Corvette-ként is jól mutat a Mazda roadstere

Nem ez az első eset, hogy a japán Mitsuoka manufaktúra a Corvette-et idézi meg, a 2018-as Rock Star modelljének a C2-es megjelenését adták. Most újra a Mazda MX-5 ND jelenti a kiindulási alapot, azonban még tovább mennek vissza az időbe, és az első Corvette generáció végét idézik meg az LA1 nevű alkotással. A formatervező ugyanaz a Takanori Aoki volt, mint a Rock Star esetén.

Legendás amerikai sportkocsinak látszik a Mitsuoka-átépítés után a Mazda MX-5

Fotó: Mitsuoka

Nem nyúlnak a Mazda-technikához a kamu Corvette-nél

A Mazda MX-5 karosszériájából csak a szélvédőkeretet és az ajtókat hagyják változatlanul, igaz, utóbbira átlóg az oldalsó dekoráció. Dupla kerek lámpás első sárvédőket építenek be krómozott első lökhárítóval, előre egy kicsit megnyújtják az orrot. Hátul magasra kerülnek a kerek lámpák, itt is króm lökhárítók gondoskodnak a védelemről. A Mitsuoka szokás szerint nem nyúl a technikához, így a hosszú orrban az 1,5-ös vagy a 2,0 literes szívómotor dolgozik (Japánban még elérhető utóbbi), a váltó hatfokozatú kézi kapcsolású vagy automatikus lehet. A Mitsuoka LA1 árát később hozzák nyilvánosságra.

