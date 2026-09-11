Ez nem semmi! Maximális vezetési élmény a Mercedes-AMG-től

Az utóbbi években nem egyszerűen házi tuningműhelyként működik az AMG, az affalterbachi csapat feladata az első lehetetlennek tűnő dolgok megvalósítsa, lásd Mercedes-AMG One. Most nem Formula-1-es technikát szabadítottak a közútra, hanem maximumra csavarták a 4,0 literes V8-as biturbót, majd azt az elérhető legkisebb karosszériába építették be. A biztonság kedvéért még egy jellegzetes német nevet is választottak a Mythos-sorozat második tagjának, büszkén mondhatja majd a Mercedes-AMG CLE 646 Spezialanfertigung tulajdonosa, hogy ő sprehenzidojcs (ami különösen az USA-ban hangzik egzotikusan, ahol a legtöbben nem tudják kiejteni az r hangot…). A név miatt sokkal egzotikusabb az újdonság, mintha egy újabb elcsépelt Black Series-t kaptunk volna.

A tömegcsökkentés érdekében lemondott az összkerékhajtásról a Mercedes-AMG, aminek a hátsó abroncsok látják kárát

Fotó: Mercedes-AMG

Kézi munkával építik meg az autót a Mercedes-AMG szakemberei

Mivel jelen esetben a maximális vezetési élmény elérése volt a cél, szóba se jöhetett a vászontetős karosszéria, egy csupasz CLE kupét szállítanak át az AMG-hez, ahol egyrészt megerősítik a karosszériaszerkezetet, bukókeretet építenek bele. Nem csak a felszerelések elhagyásával (nincs tolatóradar se), de a karosszériaelemek karbonra cserélésével is csökkentik a tömeget. Utóbbira azért is szükség van, mert a sokkal szélesebb futómű miatt jelentősen ki kellett bővíteni a kerékjáratokat, amelyek oldalanként 30 mm-rel szélesebbek lettek. Az AMG és a KW Automotive közösen készítette az acélrugós, állítható felfüggesztést – elöl 22, hátul 16 mm-rel csökkentik a hasmagasságot. A hátsó oldalablakok és -szélvédő polikarbonátból készül, lítium-ion technológiás a 12 voltos indítóakkumulátor. A hathengeres Mercedes-AMG CLE 53-hoz képest 170 kg-ot faragtak le a tömegből.

Fotó: Mercedes-Benz AG – Communicati / MediaPortal Mercedes-Benz AG

Az AMG M177 EVO 4,0 literes V8-as biturbónak könnyebb főtengelyt készítettek, hogy jobb legyen a gázreakció, és átprogramozták a motorvezérlést, az Akrapovic közreműködésével nagyobb átmérőjű és nagyobb hangú titánium kipufogórendszert is készítettek. Az eredmény 646 lóerős teljesítmény, a maximális nyomaték 850 Nm, ami a 2500-4500/perc fordulatszám-tartományban hívható le. A biztonság kedvéért három hűtőkört is használ az erőforrás, a magas hőmérsékletű feladata a motorblokk hűtése, a töltőlevegő-hűtők és a váltó/48 voltos elektromos komponensek (lágyhibrid rendszer) is kaptak egy-egy alacsony hőmérsékletű hűtőkört; természetesen az extrém, versenypályán bekövetkező körülményekre is felkészítették a működést. A tömegcsökkentés miatt csak a hátsó kerekek hajtottak, elektronikusan vezérelt zárású differenciálmű segít a hátsó abroncsokat füstté alakítani – még drift módot is készítettek a munkájukat túlságosan is élvező fejlesztőmérnökök, akik egyébként (aszfalt- és gumihőmérséklethez) állítható ESP-hangolást is készítettek.