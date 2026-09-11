Ez nem semmi! Maximális vezetési élmény a Mercedes-AMG-től

Az utóbbi években nem egyszerűen házi tuningműhelyként működik az AMG, az affalterbachi csapat feladata az első lehetetlennek tűnő dolgok megvalósítsa, lásd Mercedes-AMG One. Most nem Formula-1-es technikát szabadítottak a közútra, hanem maximumra csavarták a 4,0 literes V8-as biturbót, majd azt az elérhető legkisebb karosszériába építették be. A biztonság kedvéért még egy jellegzetes német nevet is választottak a Mythos-sorozat második tagjának, büszkén mondhatja majd a Mercedes-AMG CLE 646 Spezialanfertigung tulajdonosa, hogy ő sprehenzidojcs (ami különösen az USA-ban hangzik egzotikusan, ahol a legtöbben nem tudják kiejteni az r hangot…). A név miatt sokkal egzotikusabb az újdonság, mintha egy újabb elcsépelt Black Series-t kaptunk volna.
Kézi munkával építik meg az autót a Mercedes-AMG szakemberei
Mivel jelen esetben a maximális vezetési élmény elérése volt a cél, szóba se jöhetett a vászontetős karosszéria, egy csupasz CLE kupét szállítanak át az AMG-hez, ahol egyrészt megerősítik a karosszériaszerkezetet, bukókeretet építenek bele. Nem csak a felszerelések elhagyásával (nincs tolatóradar se), de a karosszériaelemek karbonra cserélésével is csökkentik a tömeget. Utóbbira azért is szükség van, mert a sokkal szélesebb futómű miatt jelentősen ki kellett bővíteni a kerékjáratokat, amelyek oldalanként 30 mm-rel szélesebbek lettek. Az AMG és a KW Automotive közösen készítette az acélrugós, állítható felfüggesztést – elöl 22, hátul 16 mm-rel csökkentik a hasmagasságot. A hátsó oldalablakok és -szélvédő polikarbonátból készül, lítium-ion technológiás a 12 voltos indítóakkumulátor. A hathengeres Mercedes-AMG CLE 53-hoz képest 170 kg-ot faragtak le a tömegből.
Az AMG M177 EVO 4,0 literes V8-as biturbónak könnyebb főtengelyt készítettek, hogy jobb legyen a gázreakció, és átprogramozták a motorvezérlést, az Akrapovic közreműködésével nagyobb átmérőjű és nagyobb hangú titánium kipufogórendszert is készítettek. Az eredmény 646 lóerős teljesítmény, a maximális nyomaték 850 Nm, ami a 2500-4500/perc fordulatszám-tartományban hívható le. A biztonság kedvéért három hűtőkört is használ az erőforrás, a magas hőmérsékletű feladata a motorblokk hűtése, a töltőlevegő-hűtők és a váltó/48 voltos elektromos komponensek (lágyhibrid rendszer) is kaptak egy-egy alacsony hőmérsékletű hűtőkört; természetesen az extrém, versenypályán bekövetkező körülményekre is felkészítették a működést. A tömegcsökkentés miatt csak a hátsó kerekek hajtottak, elektronikusan vezérelt zárású differenciálmű segít a hátsó abroncsokat füstté alakítani – még drift módot is készítettek a munkájukat túlságosan is élvező fejlesztőmérnökök, akik egyébként (aszfalt- és gumihőmérséklethez) állítható ESP-hangolást is készítettek.
Az AMG Spedshift TCT 9G automatikus váltó működését felgyorsították, az egyszerre több fokozat átugrására is képes visszakapcsoláskor. A rajtautomatika jóvoltából a 0-100 km/óra 3,9 másodperc, 0-200 km/óra gyorsulás 11,4 másodperc alatt megvan, a 0-300 km/óra 36,2 másodperc, a végsebesség 310 km/óra. Ehhez a tempóhoz megfelelő fékek is kellene, az első tengelyre 420 mm átmérőjű karbon-kerámia féktárcsák kerülnek 6 dugattyús nyergekkel, az ide hűtőlevegőt szállító csatornák miatt lett olyan nagy az első légbeömlő, hátra 360 mm-es tárcsa kerül 1 dugattyús nyereggel. A rend kedvéért aranyszínűre festik a féknyergeket. Az elöl 11x20, hátul 12x20 col méretű felnikre olyan 305/30 és 335/30 ZR20-as abroncsok kerülnek, amelyek az AMG One számára készített speciális abroncsok továbbfejlesztésével készülnek kifejezetten a Mercedes-AMG CLE 646 Spezialanfertigung számára.
Az első légterelőnél szereléssel lehet váltani az utcai és a verseny állás között, utóbbi nagy tempónál növeli az első kerekek tapadását, hogy könnyebb elfordulást tegyen lehetővé. Új eleme az aerodinamikai csomagnak, hogy a fényszóró melletti légcsatorna az első kerékjáratok mögötti szellőzőig vezeti a levegőt, ezzel javítva ott a szellőzést és ezzel a fékhűtés hatékonyságát is. A teljesen burkolt padlóval, a nagy méretű diffúzorral és a már említett verseny-állásban lévő első koptatóval a szárnyak végsebességnél több mint 250 kg leszorító-erőt termelnek. Mindössze 30 darab Mercedes-AMG CLE 646 Spezialanfertigung készül, és noha a vételárat nem árulták el, azt igen, hogy az összesnek már a bemutató előtt megvolt a tulajdonosa.