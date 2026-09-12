8 lóerővel is lehet sportkocsi egy mopedautó – ha elég sokat vágnak belőle

Már Magyarországon is megvásárolható hivatalos forrásból a Citroën Ami átalakításával készített Fiat Topolino mopedautó, amelyet gyárilag zárt vagy oldalajtók nélküli nyitott karosszériával árulnak. Azonban az olaszok nem elégednek meg ennyivel, a Fiat-alapító Agnelli-dinasztiához tartozó üzletember Lapo Elkann most Fabrizio Giugiaro-val közösen vadította meg a csöpp járművet.

MI-segítséggel még a 8 lóerős mopedautó is tud gumit füstölni

Fotó: GFG Style

Nem nyúltak a mopedautó technikájához

Amíg a Top. L egy kompromisszumok és jórészt karosszéria nélküli sportkocsi – már ha ez a jelző használható a 8 lóerős hajtómotorral szerelt járműre –, ami a digitális grafikákon bizony még a gumiját is füstöli. A Dolce Vita változatról ismert módon kötelek helyettesítik az ajtókat, a tetőt és a szélvédőt is levágták a tömeg csökkentése érdekében. Az üléseket akvamarin színű bőr és Alcantara kárpittal vonták be, a karosszériát matt akvamarin színre fényezték.

A Top. J azoknak készül, akik szeretnek a barátokkal együtt közlekedni. A mindössze 2,4 méteres karosszériában négy embernek jut hely, igaz, a hátul utazók lába túlnyúlik a hátsó lökhárítón. Itt megtartották a tetőt, de az ajtóktól itt megszabadultak, a megszokott kötelek helyett pedig korlátot készítettek a strandautó-stílusnak megfelelően. A kék-zöld fényezés egyfelől illik a stílushoz, másfelől Gianni Agnelli az ötvenes években birtokolt Ferrari 166 MM-jének színösszeállítására utal. Nem tudni, mi lesz a sorsa a Torinói Autószalonon leleplezett Fiat Top. L és Top. J tanulmányoknak, elképzelhető, hogy kellő érdeklődés esetén a Garage Italia Customs kis szériában megvalósítja azokat.

