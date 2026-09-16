A magas üzemanyagár miatt jön a motorolaj-hiány!

Már májusban figyelmeztetett az USA-ban működő ILMA (Independent Lubricant Manufacturers Association), hogy ellátási gondok lesznek a motorolaj-piacon, és ez most bekövetkezett. A Costco szupermarket-hálózat pár hónappal ezelőtt még 30 dollárért adta a saját márkás Kirkland motorolajat, amelyet aktuálisan 57,99 dollárért kínál, ráadásul hetente legfeljebb 2 flakont vásárolhat egy-egy ügyfél (hűségkártya).

Megduplázta a sajátmárkás motorolajának árát a Costco, és korlátozta a megvásárolható mennyiséget

Fotó: Costco

Nem éri meg a finomítóknak motorolajat gyártani

A gondot az jelenti, hogy a finomítók teljes gőzzel a benzin és gázolaj üzemanyagok gyártására koncentrálnak, mert a magas árak mellett gyorsan nagy nyereséget tudnak realizálni. A motorolaj jellemzően lassú átfutási idővel forog, hetekig-hónapokig tart, mire abból pénzt lát a gyártó, ellenben az üzemanyagból pár napon belül megvan a bevétele. A drágulás mellett arra is fel kell készülnie az autósoknak, hogy a speciálisabb – például a gyártó saját specifikációjú olaja – olajokból akár átmeneti hiány is kialakulhat, ami megnehezíti például az előírt karbantartási intervallumok betartását.

