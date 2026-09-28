Rés a pajzson: nagy a szórás a négy évszakos gumik tesztjén!

A német GTÜ műszaki szakértői szervezet, az osztrák ARBÖ és az ACV Automobil Club Verkehr autós klubok és az Auto Zeitung idén 10 garnitúra négyévszakos gumit tesztelt 225/45 R17 méretben. A téli fejezeteken februárban, Svédország északi részén tudták le, a nyári körülményekhez pedig májusban, Spanyolországban mérték meg. Nagy szórást tapasztaltak a prémium- és az olcsó szegmenst képviselő abroncsoknál.

Minden körülmények között jól kell teljesítenie a négyévszakos gumiknak

Fotó: ACV Automobil-Club Verkehr / Automobil Club Verkehr

Vannak olyan négyévszakos gumik, amelyek havas útfelületen és hidegben is jól szerepeltek

A Michelin CrossClimate aktuális változata sok téli abroncsnál jobb tapadást biztosít havon, a Continental, a Giti és a Hankook is jól szerepelt e téren. A Bridgestone, Goodyear és Pirelli abroncsa ugyan nem éri el a téli gumik szintjét, de attól még biztos haladást tesznek lehetővé. A Linglong és meglepetésre a Nokian abroncsa gyengélkedik havon. A Falken gumija jelentősen lemarad ilyen körülmények között, egyedüliként ez használ aszimmetrikus mintázatot a kötött forgásirányú kialakítás helyett; idő közben már egy frissített változat kapható, ami a gyártó szerint havon jobb tapadást biztosít. Az Alpesi-jelzéssel ellátott négyévszakos gumik tehát igenis ki tudják váltani a téli abroncsokat az átlagos autós számára. Amíg a téli gumik még -20°C-ig jól működnek, a négyévszakosok egy kicsit hamarabb elérik teljesítőképességük határát.

Nyáron teljesen más hőmérsékleti körülmények uralkodnak, amíg a nyári gumikat árnyékban 30°C-os levegő-hőmérsékletre készítik fel, a négyévszakos gumik hamarabb kikerülnek az optimális hőmérséklet-ablakból. Az a két garnitúra végzett az élen, amelyek minden körülmények között kiegyensúlyozottan szerepeltek, a többi egy-egy fejezetben gyengélkedett. Például a Giti és a Linglong ezért csúszik hátra, a Michelin és a Falken is gyengélkedik száraz és nedves aszfalton – amíg a Michelint a jó téli teljesítménye a pontok alapján a negyedik helyre hozza fel, a Falken az utolsó helyre kerül. A Nokian nedves aszfalton remekel, de a szárazon gyenge, a Bridgestone-nál fordított a felállás. A Goodyear nedves aszfalton jó, de szárazon túlságosan hosszú a fékútja. A Hankook kiegyensúlyozott a nyári körülmények között, de télen nem hozza a többiek szintjét. A Continental gumijánál a fókusz a téli körülményeken van, de nyáron se enged meg magának hibát, így a második helyre kerül. Egyértelmű győztes a Pirelli gumija, ami meggyőző téli körülmények között, a nyári méréseken a legjobb eredményeket hozza. Nedves aszfalton 1 méterrel rövidebb a fékútja a második helyezett Continental gumijánál, száraz útfelületen már 1,3 méter az előnye a Bridgestone gumijához képest.