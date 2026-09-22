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Élesebb a Nissan X-Trail családi autó új generációja

23 perce
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Kisebb a karosszéria, de a belső tér nem lett szűkebb. A Nissan X-Trail új csomagolásban folytatja pályafutását.
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nissanroguex-trailNissan X-Trailautós hír

A Nissan egyik legfontosabb modellje manapság a középkategóriás szabadidő-autó, amelynek új generációját az Egyesült Államokban leplezték le. A Rogue nevű típus arrafelé nem váltja le rögtön az elődjét, mivel azt az arrafelé most bevezetésre kerülő e-Power hatótávnövelős hajtással kínálják, míg az előd belső égésű motorokkal, olcsóbb alternatívaként gyártásban marad még egy ideig – ahogy Kínában csinálták nem is olyan rég. Nálunk határozott generációváltás lesz az X-Trail néven forgalmazott típusnál.

Várhatóan a Párizsi Autószalonon debütál az új Nissan X-Trail.
Határozott vonalvezetés jellemzi az új Nissan X-Trailt
Fotó: Nissan

Javítottak a Nissan konstruktőrei a családi autó funkciókon

Egyeneseket és határozott éleket használtak a formatervezők, az orr fekete betétjében középen a hűtőrácsot találjuk, amelyből oldalra lógnak ki a menetfények, a fényszórót a felső fekete csík szélére rejtették el. A legújabb divatnak megfelelően lebegő tetőt alakítottak ki, a C-oszlop látványos kanyarulatát a Fuji-hegy inspirálta. Hátul csak felár ellenében kerül fel a csomagtérajtóra a lámpákat összekötő LED-csík, a hat karosszériaszín közül kettőnél kérhető feketére fényezett tető. Maga a karosszéria 4651 mm (-39 mm) hosszú, a tengelytávolság változatlanul 2705 mm – az utastérben a helykínálat is marad a régi.

 

A hátsó ajtók közel 90°-ban tárulnak fel, hogy könnyű legyen a gyermekülés használata, az első konzol alsó tárolójához könnyebben hozzá lehet férni. Annak is köszönhető a beltér letisztult megjelenése, hogy zongoralakk-fekete helyett olyan burkolatokat használtak, amelyen nem látszanak az ujjnyomok, a nagypanelos kijelző (szériában 12,3+12,3 col, extraként 12,3+14,3 col vagy 14,3+14,3 col) alatt bőven vannak fizikai kapcsolók a legfontosabb szellőzés-funkciók vezérlésére. A fejegység nem csak integrált Google-alkalmazásokat kap, de a Gemini digitális segéd is ott van a fedélzeten, felszereltségtől függően 1 vagy 2 darab indukciós töltőt adnak.

A harmadik generációs e-Power hajtás csak összkerékhajtással kerül a Nissan Rogue Hybridbe, az elsőkerékhajtás az olcsóbb elődnél érhető el. Az 1,5-ös háromhengeres turbómotor (150 LE/232 Nm) egy puffer-akkumulátort (1,67 kWh) tölt, ahonnan a hajtómotorok kapják az energiát. A két hajtómotoros változatnak 228 LE a rendszerteljesítménye (elöl 204 LE/329 Nm hátul 136 LE/195 Nm). Van egypedálos vezetés is, amelynél a végső megállásnál a bólintást csökkentő hangolás az újdonság. A működést kifejezetten az észak-amerikai vezetési szokásokhoz hangolták. A vezetéstámogató rendszer tudása javult, a távolságtartó tempomat gyorsabban érzékeli az előttünk haladó sebesség változását és kis tempónál erőteljesebb gyorsításra képes. Az európai piacra szabott változatot várhatóak a Párizsi Autószalonon állítják ki, akkor ismerhetjük meg a Nissan X-Trail-re vonatkozó számokat.

2027 Nissan Rogue Hybrid Platinum
2027 Nissan Rogue Hybrid Platinum
2027 Nissan Rogue Hybrid Platinum
2027 Nissan Rogue Hybrid Platinum
2027 Nissan Rogue Hybrid Platinum
2027 Nissan Rogue Hybrid Platinum
2027 Nissan Rogue Hybrid Platinum
2027 Nissan Rogue Hybrid Platinum
Galéria: Megmutatták a Nissan X-Trail új generációját
Fotó: Nissan
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Megmutatták a Nissan X-Trail új generációját

 

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