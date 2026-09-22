Élesebb a Nissan X-Trail családi autó új generációja

A Nissan egyik legfontosabb modellje manapság a középkategóriás szabadidő-autó, amelynek új generációját az Egyesült Államokban leplezték le. A Rogue nevű típus arrafelé nem váltja le rögtön az elődjét, mivel azt az arrafelé most bevezetésre kerülő e-Power hatótávnövelős hajtással kínálják, míg az előd belső égésű motorokkal, olcsóbb alternatívaként gyártásban marad még egy ideig – ahogy Kínában csinálták nem is olyan rég. Nálunk határozott generációváltás lesz az X-Trail néven forgalmazott típusnál.

Határozott vonalvezetés jellemzi az új Nissan X-Trailt

Fotó: Nissan

Javítottak a Nissan konstruktőrei a családi autó funkciókon

Egyeneseket és határozott éleket használtak a formatervezők, az orr fekete betétjében középen a hűtőrácsot találjuk, amelyből oldalra lógnak ki a menetfények, a fényszórót a felső fekete csík szélére rejtették el. A legújabb divatnak megfelelően lebegő tetőt alakítottak ki, a C-oszlop látványos kanyarulatát a Fuji-hegy inspirálta. Hátul csak felár ellenében kerül fel a csomagtérajtóra a lámpákat összekötő LED-csík, a hat karosszériaszín közül kettőnél kérhető feketére fényezett tető. Maga a karosszéria 4651 mm (-39 mm) hosszú, a tengelytávolság változatlanul 2705 mm – az utastérben a helykínálat is marad a régi.

A hátsó ajtók közel 90°-ban tárulnak fel, hogy könnyű legyen a gyermekülés használata, az első konzol alsó tárolójához könnyebben hozzá lehet férni. Annak is köszönhető a beltér letisztult megjelenése, hogy zongoralakk-fekete helyett olyan burkolatokat használtak, amelyen nem látszanak az ujjnyomok, a nagypanelos kijelző (szériában 12,3+12,3 col, extraként 12,3+14,3 col vagy 14,3+14,3 col) alatt bőven vannak fizikai kapcsolók a legfontosabb szellőzés-funkciók vezérlésére. A fejegység nem csak integrált Google-alkalmazásokat kap, de a Gemini digitális segéd is ott van a fedélzeten, felszereltségtől függően 1 vagy 2 darab indukciós töltőt adnak.

A harmadik generációs e-Power hajtás csak összkerékhajtással kerül a Nissan Rogue Hybridbe, az elsőkerékhajtás az olcsóbb elődnél érhető el. Az 1,5-ös háromhengeres turbómotor (150 LE/232 Nm) egy puffer-akkumulátort (1,67 kWh) tölt, ahonnan a hajtómotorok kapják az energiát. A két hajtómotoros változatnak 228 LE a rendszerteljesítménye (elöl 204 LE/329 Nm hátul 136 LE/195 Nm). Van egypedálos vezetés is, amelynél a végső megállásnál a bólintást csökkentő hangolás az újdonság. A működést kifejezetten az észak-amerikai vezetési szokásokhoz hangolták. A vezetéstámogató rendszer tudása javult, a távolságtartó tempomat gyorsabban érzékeli az előttünk haladó sebesség változását és kis tempónál erőteljesebb gyorsításra képes. Az európai piacra szabott változatot várhatóak a Párizsi Autószalonon állítják ki, akkor ismerhetjük meg a Nissan X-Trail-re vonatkozó számokat.