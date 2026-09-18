Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Kiszivárgott Orbán Viktor teljes kötcsei beszéde - mutatjuk!

Rendkívüli

Gyilkosság történt az éjszaka Budapesten, forró nyomon keresik a tettest

nissan

Helycserés támadást hajt végre a Nissan

9 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Elektromos autóként megdrágul a Juke, de lesz helyette-mellette Kicks. A Nissan újabb kis kategóriás SUV-ot hoz Európába.
Link másolása
Vágólapra másolva!
nissanhatótávnövelőkicksnissan kicksautós hír

Kategóriateremtő volt a 2011-ben piacra dobott Nissan Juke, ami olyan népszerű lett Európában, hogy a második generációt kifejezetten nekünk készítették el. A világpiacon inkább a konzervatívabb kialakítású Kicks került az előtérbe, aminek már olcsóautó-változatát is kínálják. A Nissan Juke harmadik generációja már elektromos autó lesz, még rendhagyóbb megjelenéssel indul harcba a vásárlókért egy magasabb árkategóriában, úgyhogy lesz egy üresedés az európai kínálatban. Ezt rögtön be is foltozzák a Nissan Kicks piacra dobásával.

e-Power hatótávnövelős hajtással kapjuk a Nissan Kicks-et.
A Juke alá pozícionálják a Nissan Kicks szabadidő-autót
Fotó: Nissan

Nem elektromos, hanem elektrifizált a Nissan Kicks

A Nissan Kicksből eddig több mint 1,8 millió példányt értékesítettek világszerte, számos motorral elérhető piactól függően. A második generáció megjelenésének meghatározó eleme az emeletes menetfény elöl, hátulról nézve a keretbe rendezett lámpákkal az Alfa Romeo Junior megjelenése jut az ember eszébe. Rock Creek néven terepjárós megjelenésű változata is van a kis kategóriás szabadidő-autónak. Nagypanelos a műszerfal, és mivel a műszaki alap azonos a Juke-kal, annak megfelelő térkínálatra számíthatunk.

2027 Nissan Kicks Rock Creek
Fotó: Nissan

Mivel mifelénk a flottafogyasztás központi kérdés, e-Power hatótávnövelős elektromos hajtásával kapjuk meg az új szabadidő-autót. Japánban a Nissan Kicks e-Power egy 1,4 literes, háromhengeres benzinmotort használt áramfejlesztőnek, az első kerekeket egy 141 lóerős hajtómotor mozgatja, az opciós e-4ORCE összkerékhajtásnál hátra is kerül egy 67 lóerős villanymotor.
 

Nissan_Kicks_launch_X_04
All New Nissan Kicks - Exterior
Nissan Kicks: una historia de éxito global con ADN latinoamericano
Nissan Kicks celebra 10 años de evolución desde Latinoamérica para el mundo
2027 Nissan Kicks Rock Creek
2027 Nissan Kicks Rock Creek
2027 Nissan Kicks Rock Creek
2027 Nissan Kicks Rock Creek
2027 Nissan Kicks Rock Creek
2027 Nissan Kicks Rock Creek
Galéria: A Nissan Kicks lesz a japánok újabb kis SUV-je az európai piacon
Fotó: Nissan
1/16
A Nissan Kicks lesz a japánok újabb kis SUV-je az európai piacon

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!