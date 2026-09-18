Helycserés támadást hajt végre a Nissan

Kategóriateremtő volt a 2011-ben piacra dobott Nissan Juke, ami olyan népszerű lett Európában, hogy a második generációt kifejezetten nekünk készítették el. A világpiacon inkább a konzervatívabb kialakítású Kicks került az előtérbe, aminek már olcsóautó-változatát is kínálják. A Nissan Juke harmadik generációja már elektromos autó lesz, még rendhagyóbb megjelenéssel indul harcba a vásárlókért egy magasabb árkategóriában, úgyhogy lesz egy üresedés az európai kínálatban. Ezt rögtön be is foltozzák a Nissan Kicks piacra dobásával.

A Juke alá pozícionálják a Nissan Kicks szabadidő-autót

Fotó: Nissan

Nem elektromos, hanem elektrifizált a Nissan Kicks

A Nissan Kicksből eddig több mint 1,8 millió példányt értékesítettek világszerte, számos motorral elérhető piactól függően. A második generáció megjelenésének meghatározó eleme az emeletes menetfény elöl, hátulról nézve a keretbe rendezett lámpákkal az Alfa Romeo Junior megjelenése jut az ember eszébe. Rock Creek néven terepjárós megjelenésű változata is van a kis kategóriás szabadidő-autónak. Nagypanelos a műszerfal, és mivel a műszaki alap azonos a Juke-kal, annak megfelelő térkínálatra számíthatunk.

Fotó: Nissan

Mivel mifelénk a flottafogyasztás központi kérdés, e-Power hatótávnövelős elektromos hajtásával kapjuk meg az új szabadidő-autót. Japánban a Nissan Kicks e-Power egy 1,4 literes, háromhengeres benzinmotort használt áramfejlesztőnek, az első kerekeket egy 141 lóerős hajtómotor mozgatja, az opciós e-4ORCE összkerékhajtásnál hátra is kerül egy 67 lóerős villanymotor.

