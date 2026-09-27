Pontosan tudja a Nissan, mire buknak a rajongói

Kupéként dobta piacra a Nissan az idő közben legendává nemesedett 240Z-t, a nyolcvanas-kilencvenes években ennek alternatívájaként kínálta a kivehető panelekkel rendelkező T-top változatot, mielőtt a vászontetős roadstert elkészítették volna. Ezt az átmeneti nyitottságot idézi most meg a Nismo által megépített, egyébként a piacon elérhető tuningalkatrészekből is bőven használó Nissan Z Kaze tanulmány. A név jelentése japánul szél.

A T-tető miatt fehérre cserélte a Nissan az egyébként fekete bőrkárpitot

Fotó: Nissan

Elmerült a tuningolás bugyraiban a Nissan

Az alkotók olyan autót akartak készíteni, amivel élvezni lehet a tökéletes napsütésben a kaliforniai tengerparton való haladást, egyben meg akartak emlékezni a kilencvenes évek tuningkultúrájáról, ami nélkül a Nissan Motorsport nem vált volna azzá, amit manapság jelent. A kékeszöld szín jellemző korabeli tuning-árnyalat, karbon motorháztetővel, kerékjárat-szélesítésekkel alakították át a megjelenést, és nem hiányozhatnak a túlméretes légterelők sem.

A kerékjáratokat egy szett eredeti, sok munkával felújított Nismo LMGT2 felnikkel töltötték meg. A kétrészes, kovácsolt alufelnik töltik meg elöl 10x18, hátul 11x18 col méretben. Nem volt egyszerű a készlet megvásárlása a szabadpiacról, már régóta nem gyártják ezeket. Az utastérben a gyári fekete helyett egyedi fehér bőrkárpitot találunk, és természetesen innen se hiányoznak a karbon betétek. A 3,0 literes V6-os biturbót a GReddy alkatrészeivel (intercooler, légszűrő) alakították át, a megfelelő hangzásról a Supreme SP kipufogó gondoskodik. A ZCON után a Japanese Classic Car Show kiállításra viszik a Nissan Z Kaze tanulmányt, amelynek ezt követően is sok jelenése lesz. Arról nincs hír, hogy a T-tető visszatér a kínálatba.

