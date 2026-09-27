Renault-klón lett az egykori Suzuki-klón Nissan Pixo

A költségek alacsonyan tartásának egyik módszere a méretgazdaságosság, azaz a darabszámok növelése. A Renault-Nissan most éppen a Szlovéniában gyártott kis méretű villanyautóra koncentrál, először Renault Twingo-ként ismertük meg az autót, majd jött az egyedi megjelenésű Dacia Spring, most pedig a Nissan is megkapja a magáért – felelevenítve a 2008-2014 között már használt Pixo nevet. Utóbbi a Suzuki Alto eltérő lökhárítókkal szerelt változata volt kifejezetten az európai piac számára, Magyarországon azonban nem forgalmazták, mert nálunk nem tudott labdába rúgni a sokkal nagyobb kereskedő-hálózattal rendelkező eredeti mellett.

Most is a kezdést és a befejezést alakították át a Nissan Pixo számára

Fotó: Nissan

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Ahogy a Renault 5-ből készített Micra esetén, úgy most is a kocsi orrát és farát rajzolták át a japán márka formatervezői, oldalnézetben alig van eltérés az eredetitől. A 3,8 méter hosszú, 1,8 méter széles karosszériával könnyen megy a parkolás szűk helyeken, a fordulókör 9,9 méteres átmérőjű. Egymástól függetlenül, sínen tologatható hátsó ülésekkel javítják a helykihasználást, az utastérben összesen 18 liternyi tárolót alakítottak ki, a csomagtér 356 literes, amibe már beleszámolták az 50 literes kábeltárolót is. A fedélzeti rendszer Google alkalmazásokat futtat, a Gemini MI-segéd is elérhető, ami például arcfelismeréssel tölti be a beállításokat, és a hosszú távú kérések-kérdések alapján alkalmazkodik a használóhoz.

A technikában nincs változás, az első kerekeket 82 lóerős hajtómotor mozgatja, a 27,5 kWh kapacitású akkumulátorral 259 km-es szabványos hatótávolságot ígérnek. Az 50 kW-os maximális töltőárammal 28 percig tart a 15-80%-os töltés, a fedélzeti töltő 11 kW-os és kétirányú, azaz adapterrel áramforrásként is használható a Nissan Pixo. A kifejezetten Európa számára fejlesztett városi villanyautó árát később árulják el.

