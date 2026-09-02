Magyar utakon próbáltunk egy önvezető autót

Magyarországon a jogszabályok már 9 éve lehetővé teszik az önvezető autók közúti tesztelését, amivel éltek is a hazai fejlesztőcégek. Most kerültünk abba a szakaszba, amikor már széleskörűen, a lehető legnagyobb hírverés mellett végzik majd a próbautakat, mi Zalaegerszegen néztük meg, hogy mire számíthatunk. A ZalaZONE autóipari tesztközpont volt az első, olyan európai létesítmény, amelyet már kezdettől fogva az önvezető technológiák kipróbálására is felkészítettek, az ügyfelek szorgalmasan használták-használják is a virtuális várost és a különféle tesztútvonalak által nyújtott lehetőségeket. Most azonban itt az idő, hogy a valós életben is fussanak a prototípusok, így olyan helyzetekkel is megismerkedjenek a járművek, amelyekre eddig nem gondoltak a fejlesztők.

Zalaegerszegen indul az önvezető autók nagyszabású közúti tesztelése

Fotó: ZalaZONE

Fokozatosan növelik az önvezető autó terhelését

Először a zalaegerszegi kisvárosi forgalomban vizsgáznak az autók, majd a nagyvárosi környezet jön Debrecenben, végül a világváros Budapest útjain is megjelennek az önvezető autók – nem biztos, hogy az itt látható Zeekr 001-esek. A tesztelt önvezető rendszer konkrét típustól független, megfelelő hardverrel (kormányzás, fékrendszer, érzékelők) rendelkező autóba szabadon beépíthető. A Zeekr 001-esnél kamerák, ultrahangos érzékelők és egy frontális radar segítségével tudja a 4-es szintű önvezetést, de a konkrét számítógép korábban már LIDAR lézeres letapogatóval szerelt autóban is használatban volt. A műszerfalon elhelyezett vészleállító kapcsoló is csak az utólagos önvezető rendszere hat – a jogszabályoknak megfelelően biztonsági sofőr is van a fedélzeten, aki mindig be tud avatkozni a működésbe. Neki van még egy fontos dolga, megjegyzéseket tud fűzni a különleges forgalmi helyzethez, amit aztán a fejlesztők meg tudnak vizsgálni utólag. A csomagtartó alatti üreget és a rakodótér jelentős részét megtölti a számítógép, azért használnak viszonylag nagy helyi számítási kapacitást, mert a felhő alapú információk némi plusszt adnak, de azok nélkül is teljesen működőképes marad az önvezető autó.