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Sportosabb lesz az Opel Astra – és akár 280 lóerős

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
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Búcsúzik a GS felszereltség, amely helyére a GSE Line jön. Jövőre pedig bemutatják a 280 Opel Astra GSE-t.
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A megújulást követően épp GSE változat nélkül tengeti az életét az Opel Astra, a vásárlóknak aktuálisan meg kell elégedniük a 196 lóerő rendszerteljesítményű plug-in hibrid hajtással. Azonban 2027 tavaszán átalakítják a választékot, az eddigi GS felszereltség helyére érkezik a GSE Line, a sportmodellről megszokott harsány megjelenéssel. Bármelyik motorváltozattal választható ez a felszereltség, legyen szó lágyhibridről, dízelről, elektromos autóról vagy épp plug-in hibridről.

A GS felszereltséget váltja 2027 nyarán a GSE Line az Opel Astra kínálatban.
Látványosabb lökhárítót és felniket kap az Opel Astra GSE Line - no meg sárga díszvarrást
Fotó: Opel

A GSE Line csak a kezdet, jön a 280 lóerős Opel Astra

A lökhárító szélére nagy méretű fekete betétek kerülnek, a bal oldalon olvasható a GSE Line felirat, a szériában 17, opciósan 18 colos alufelnik esztergált felületűek, és feketére fényezik a tetőt. Az utastérben sárga díszvarrás kerül az ajtókra, az ülésekre és a könyöklőre, alumínium sportpedálokat taposhat a vezető. Az első sorba szerelt sportülésekért felárat kell fizetni. De ez nem minden, hiszen a GSE Line felszereltség debütálása után nem sokkal bemutatkozik majd az igazi Opel Astra GSE is. Erről egyelőre csak annyit mondanak, hogy 280 lóerős lesz, várhatóan a Corsa GSE és a Mokka GSE esetén használt villanymotoros hajtást örökli meg a kompakt modell.

Galéria: Sportosabbra veszi a figurát az Opel Astra
Fotó: Opel
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Sportosabbra veszi a figurát az Opel Astra

 

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