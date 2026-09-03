Olyan áron jön az Opel családi autója, hogy beleremeghet a piac

Az elektromos és a hibrid változat után egyszerű benzinmotorral is megvásárolható az Opel Frontera nevű kis kategóriás szabadidő-autó, amely rögtön egy Start nevű alapfelszereltséget is kapott. Ezek jóvoltából sikerült 7 millió Ft alá vinni az indulóárat, amiért természetesen pár kényelmi felszerelésről le kell mondani.

Ránézésre csak a dísztárcsás acélfelnikről ismerhető fel az Opel Frontera Start

Fotó: Opel

Nincs sok extra az Opel Frontera alapváltozatához

Az Opel Frontera Start okostelefon-dokkolót kap érintőképernyős fejegység helyett (a rádió a telefonon keresztül érhető el), csak 2 hangszóró van a műszerfal mögött, a vezető műanyagkormányt markol és manuális a légkondicionáló, a csomagtérből pedig hiányzik a dupla padló. Fontos még, hogy az alapszintnél csak pár extrát lehet kérni, a hétszemélyes utastér opció se érhető el. A motortérben az 1,2 literes, immár láncos szelepvezérlésű turbómotor dolgozik 100 lóerős teljesítménnyel, a váltó hatfokozatú, kézi kapcsolású, a szabványos fogyasztás 5,9-6,1 l/100 km. A Frontera Start megjelenésével az eddigi alapnak számító Edition kivitel (100 lóerős benzinmotorral 7 690 000 Ft indulóár) felszereltsége érintőképernyős fejegységgel, digitális klímával és bőrkormánnyal bővült.

Okostelefon-dokkoló kerül a műszerfal közepére érintőképernyős fejegység helyett

Fotó: Opel

„Az új, 1.2 l-es benzinmotor megjelenésével teljesedik ki a Frontera kínálata. Ezt a motort – amit a hibridhez hasonlóan vezérműlánccal szerelnek - az Opel mérnökei kifejezetten annak a vevőkörnek fejlesztették ki, amely nem ragaszkodik a hibrid technológiához, és az automata váltó helyett szívesebben vezet egy modern 6 sebességes kézi váltóval szerelt autót. Az árérzékeny szegmensre is gondolva ezzel a hajtáslánccal a Frontera, amely egy 4,4 m hosszú családi SUV, már 7 millió forint alatti áron lesz kapható” – mondta Rosta Gergely az Opel magyarországi igazgatója. Az Opel Frontera Start a márka többi autójához hasonlóan Magyarországon 8 év / 100 000 km-es garanciával jön, amit 80 000 Ft-ért 150 000 km-re, illetve 130 000 Ft-ért 200 000 km-re lehet kibővíteni.