Magyarországi autógyárak: Opel, Szentgotthárd

A General Motors a nyolcvanas évek második felében felmérte az európai piaci lehetőségeket, és úgy vélte, hogy Magyarország nagyon jó lehetőségekkel bír. Az amerikaiak első körben a győri Rábával próbáltak barterüzletet kötni. Azonban a GM túl olcsón vette volna át a Rába által gyártott motorokat és túl sokat két volna az Opelekért, így ez meghiúsult; helyette az Audi döntött Győr mellett. George W. Bush 1989. július 11-13-i magyarországi látogatása után beszélt arról az akkori amerikai nagykövet, Mark Palmer, „hogy a General Motors motorgyárat akar Magyarországon építeni, ahol a legújabb Opel Kadett erőforrásai készülnének. A későbbiekben Opelek összeszereléséről, személyautók gyártásáról is szó lehet.”

Péntek 13-án indult az autógyártás az Opel szentgotthárdi üzemében

Fotó: Opel

A cégalapítás után kevesebb, mint másfél évvel indult az Opel Astra gyártás

A magyar kormány és az Opel képviselői 1990. júliusában írták alá a szerződést, az őszi BNV-v nem a korábbiaknak megfelelően a hivatalos képviseletet ellátó Hungarorszerviz, hanem az Opel gyár jelent meg kiállítóként. Az előkészítő tárgyalások során merült fel, hogy a motorok mellett autókat is lehetne készíteni az új üzemben; az akkor érvényben lévő jelentős vám és illetékterhek mellett tudott gazdaságos lenni a helyi összeszerelés. A szentgotthárdi gyárat jelentő céget (General Motors Autóipari Kft.) 1991. januárjában jegyezték be, rohamléptekkel megindult a beruházás. 1992. március 13-án pénteken Antall József miniszterelnök vezette le a szerelősorról az első Opel Astrát, ami aztán a Közlekedési Múzeumba került. Ez 2012-ben ment haza keréken egy felújítást követően, a második példány sokáig a gyárudvaron volt kiállítva, azt 2022-ben újították fel a gyári dolgozók. A motorgyártás 1992 júniusában indult be.

A magyar piac számára korlátozott választékkal és felszereltséggel készültek az Astrák, amíg nálunk egyenszürke volt a belső, külföldön akár kék műszerfal is elérhető volt, nem is beszélve az 1,8-2,0 literes benzinmotorokról, vagy épp a látványosabb fényezésekről. Cserébe a szentgotthárdi autógyár rugalmas volt, a szerelősoron készültek az Opel Astra Kupa versenyautói, illetve hasonló módszerrel gyártották a Rendőrség számára átalakított példányokat. A vámszabályok változása miatt 1998-ban lett gazdaságtalan a helyi összeszerelés, ezt követően Vectrákat raktak össze Magyarországon, amelyeket egyenesen a kínai piacra szállítottak. Az autógyártás mintegy 85 000 példány után 2000-ben ért véget, ezt követően a motorgyártásra került a fő hangsúly.