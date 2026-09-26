Őrült BMW-s okozott pánikot Somogyban, videón a döbbenetes akció!

Két eset is komoly tanulsággal szolgál a Budapesti Autósok közösségének videójában. A történetek közös pontja a rossz helyzetfelismerés, valamint az abból adódó előzési kísérlet, amely mindkét sofőrnél kudarccal végződött.

Ezért kell figyelni!

Az, hogy az előzés nem sikerült, még enyhe kifejezés, hiszen, ha a többi sofőr nincs észnél és nem reagál azonnal, bizony súlyos tragédia történhetett volna. Iskolapélda arra, miért nem érdemes rohanni, a közúton mások is közlekednek! Mindegy, hogy 2x2 sávos út, vagy éppen keskeny szakasz, ahol történetesen egy "tüskeasztalos" kukoricakombájn az előzési célpont.