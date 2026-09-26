Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

„Nálunk a fél csapat ilyen sztár” – az ukránok keményen beleálltak Szoboszlaiba

budapesti autósok

Őrült BMW-s okozott pánikot Somogyban, videón a döbbenetes akció!

26 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Ilyen az, amikor kihagy a figyelem és rosszul dönt a sofőr. Még szerencse, hogy a többi autós észnél volt!
Link másolása
Vágólapra másolva!
budapesti autósokőrült bmwelőzésautós hírvideósofőrösszeütközés

Két eset is komoly tanulsággal szolgál a Budapesti Autósok közösségének videójában. A történetek közös pontja a rossz helyzetfelismerés, valamint az abból adódó előzési kísérlet, amely mindkét sofőrnél kudarccal végződött. 

Ezért kell figyelni!

Az, hogy az előzés nem sikerült, még enyhe kifejezés, hiszen, ha a többi sofőr nincs észnél és nem reagál azonnal, bizony súlyos tragédia történhetett volna. Iskolapélda arra, miért nem érdemes rohanni, a közúton mások is közlekednek! Mindegy, hogy 2x2 sávos út, vagy éppen keskeny szakasz, ahol történetesen egy "tüskeasztalos" kukoricakombájn az előzési célpont.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!