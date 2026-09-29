Így módosul az elektromos autók parkolása Budapesten!

A digitális fizetés bevezetését követően az év fordulójával újabb nagy változás jön a budapesti parkolási rendszerben. Megszűnik a zöld rendszámos autók (ami akkor már csak az akkumulátoros-elektromos autókat jelenti, hiszen a plug-in hibridek legkésőbb novemberben kifehérednek) ingyenes parkolása, helyette 50%-os díjat kell fizetniük. Nem törölték el a 2 tonna feletti saját tömegű autók – az akkumulátor miatt rengeteg elektromos autó tartozik ebbe a körbe – dupla parkolási díját, azt csak elhalasztották.

Dupla parkolási díjat akarnak Budapesten a 2 tonnánál nehezebb autók után. A BYD Seal alapváltozata 1970 kg-os, a nagyobb akku miatt a többi kivitel már 2 tonna felett van

Fotó: Lővei Gergely

Nagyobb levegőszennyezést okozhat a parkolási rend változása

Könnyen lehet, hogy az új budapesti parkolási szabályok miatt lesznek olyanok, akik visszaülnek belső égésű motorral szerelt járműbe, hiszen ha eltűnik az anyagi előny, csak a nyűg marad meg az elektromos autók használatából – elsősorban azokra az autósokra kell gondolni, akik a nyilvános töltőállomások használatára vannak rászorulva, és így üzemanyag szempontjából még drágábban is járnak, mint hagyományos autóval. Azonban nem mindenki törődik bele ebbe, Bálint Ádám a főváros weboldalán elérhető Polgári kezdeményezés felületen aláírásgyűjtést indított az érintett, a helyi károsanyag-kibocsátás nélküli autók használatát megdrágító jogszabályok bevezetése ellen. Ahhoz, hogy a főváros érdemben foglalkozzon az üggyel, 10 000 támogatót kell gyűjteni 60 nap alatt, várhatóan ezzel nem gondja a szmogmentesbudapest.hu weboldalon elérhető kezdeményezésnek.

