Hatkerekű Ford Ranger pick-up lehet a megoldás

Új szárazföldi szállítójárműveket akar venni a brit Védelmi Minisztérium a fegyveres erők számára, több cég is indul a Light Mobility Vehicle tenderen. A Ford a Ricardo nevű fejlesztőcéggel és a General Dynamics nevű hadiipari beszállítóval közösen a Ranger Super Duty pickupot küldi versenybe, rögtön két változatban. Az univerzális 4x4-es mellett elkészítik a 6x6-os változatot is, ami sokkal jobb teljesítményre képes.

Minden tekintetben javít a Ford Ranger pickup tudásán a harmadik tengely

Fotó: RICHARDPWALTON / General Dynamics

Szoftveresen illesztik az elektromos harmadik tengely a Ford Ranger pickuphoz

Kezdjük azzal, hogy a kéttengelyes Ford Ranger Super Duty össztömege 4,5 tonna, ezzel szemben a háromtengelyes változatnak csak a terhelhetősége 3,8 tonna! Azért szállt be a Ricardo nevű autóipari fejlesztőcég a projektbe, mert nem hagyományos összkerékhajtást készítettek, hanem egy elektromos harmadik tengelyt építettek be. Ennek előnye, hogy nem kell hozzányúlni a széria 3,0 literes V6-os turbódízelhez és a hajtáslánchoz, a megfelelő szoftveres hangolással mégis hibrid járműként üzemel a pickup alacsonyabb fogyasztással – és amíg az akkumulátorában van energia, szinte hangtalanul is képes haladni. A harmadik tengelyt egyébként úgy készítették el, hogy azt a Ranger hátsó alváznyúlványaira rögzítik, tehát a fő tartószerkezetet se kell módosítani a harmadik tengely beépítéséhez.

A Light Mobility Vehicle tender keretében mintegy 2500 darab klasszikus Land Rover Defender és Steyr-Puch Pinzgauer terepjárókat akarnak leváltani. A járművek tesztelését 2026 októbere és 2027 januárja között végzi a brit védelmi minisztérium, és várhatóan még 2027 tavaszán eldöntik, milyen járműre váltanak.

