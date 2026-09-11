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Hatkerekű Ford Ranger pick-up lehet a megoldás

50 perce
Olvasási idő: 4 perc
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Elektromos tengellyel egészítik ki a 4x4-es pickupot, és kész is a 6x6-os változat. A dízel hibrid Ford Ranger pickup hadi tenderen indul.
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Új szárazföldi szállítójárműveket akar venni a brit Védelmi Minisztérium a fegyveres erők számára, több cég is indul a Light Mobility Vehicle tenderen. A Ford a Ricardo nevű fejlesztőcéggel és a General Dynamics nevű hadiipari beszállítóval közösen a Ranger Super Duty pickupot küldi versenybe, rögtön két változatban. Az univerzális 4x4-es mellett elkészítik a 6x6-os változatot is, ami sokkal jobb teljesítményre képes.

Dízel-hibrid lesz az elektromos hátsó tengellyel a Ford Ranger Super Duty pickup.
Minden tekintetben javít a Ford Ranger pickup tudásán a harmadik tengely
Fotó: RICHARDPWALTON / General Dynamics

Szoftveresen illesztik az elektromos harmadik tengely a Ford Ranger pickuphoz

Kezdjük azzal, hogy a kéttengelyes Ford Ranger Super Duty össztömege 4,5 tonna, ezzel szemben a háromtengelyes változatnak csak a terhelhetősége 3,8 tonna! Azért szállt be a Ricardo nevű autóipari fejlesztőcég a projektbe, mert nem hagyományos összkerékhajtást készítettek, hanem egy elektromos harmadik tengelyt építettek be. Ennek előnye, hogy nem kell hozzányúlni a széria 3,0 literes V6-os turbódízelhez és a hajtáslánchoz, a megfelelő szoftveres hangolással mégis hibrid járműként üzemel a pickup alacsonyabb fogyasztással – és amíg az akkumulátorában van energia, szinte hangtalanul is képes haladni. A harmadik tengelyt egyébként úgy készítették el, hogy azt a Ranger hátsó alváznyúlványaira rögzítik, tehát a fő tartószerkezetet se kell módosítani a harmadik tengely beépítéséhez.

 

A Light Mobility Vehicle tender keretében mintegy 2500 darab klasszikus Land Rover Defender és Steyr-Puch Pinzgauer terepjárókat akarnak leváltani. A járművek tesztelését 2026 októbere és 2027 januárja között végzi a brit védelmi minisztérium, és várhatóan még 2027 tavaszán eldöntik, milyen járműre váltanak.
 

Galéria: Hadiipari tenderre készült a hatkerekű, dízel-hibrid Ford Ranger
Fotó: Ford, General Dynamics
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Hadiipari tenderre készült a hatkerekű, dízel-hibrid Ford Ranger

 

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